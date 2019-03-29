На официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) были направлены владельцам 10 VPN-сервисов:

NordVPN;

Hide My Ass!;

Hola VPN;

Openvpn;

VyprVPN;

ExpressVPN;

TorGuard;

IPVanish;

Kaspersky Secure Connection;

VPN Unlimited.

В заявлении регулятора сказано, что, согласно Федеральному закону «Об информации..» указанные сервисы обязаны подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления требований («для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации»).

Напомню, что ФГИС содержит информации о ресурсах, доступ к которым должен быть заблокирован на территории РФ. В свою очередь, закон о жесткой регуляции анонимайзеров и VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировок, был внесен в Думу еще летом 2017 года, и уже в ноябре того же года вступил в силу (276-ФЗ).

«В случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису. В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем Яндекс, “Спутник”, Mail.ru, Rambler. В начале текущего года компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за неисполнение требований о подключении к ФГИС, после чего начала фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром. Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и “анонимайзеров” ранее не направлялись», — сообщает Роскомнадзор.

По информации «Говорит Москва», требование регулятора согласна выполнить «Лаборатория Касперского», тогда как представители NordVPN, TorGuard и VyprVPN уже заявили, что не намерены выполнять требования Роскомнадзора. При этом разработчики TorGuard и вовсе рассказали о том, что прекратят использование российских серверов и очистят их ради безопасности пользователей.