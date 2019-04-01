Японский производитель авто сообщил уже о второй кибератаке за последние пять недель. На этот раз целью преступников стал головной офис компании в Японии, тогда как в феврале 2019 года неизвестные злоумышленники уже атаковали подразделение Toyota в Австралии.

Сообщается, преступники проникли в системы компании и сумели получить доступ к данным о 3,1 млн владельцев автомобилей Toyota и Lexus. Какая именно информация оказалась в распоряжении злоумышленников, не уточняется, еще ведется расследование. Известно лишь, что финансовые данные клиентов не пострадали, а утечка затронула информацию Toyota Tokyo Sales Holdings, Tokyo Tokyo Motor, Tokyo Toyopet, Toyota Tokyo Corolla, Nets Toyota Tokyo, Lexus Koishikawa Sales, Jamil Shoji (Lexus Nerima) и Toyota West Tokyo Corolla.

Напомню, что атака на австралийское подразделение Toyota в феврале текущего года была гораздо более разрушительной, тогда пострадавшее подразделение фактически лишилось возможности продавать и доставлять новые машины. Тогда ИБ-эксперты FireEye предположили, что за этим инцидентом могла стоять вьетнамская кибершпионская группировка APT32. Специалисты сочли, что таким образом хакеры пыталась добраться до головного подразделения компании в Японии.

Более того, одновременно с сообщением об атаке на японское подразделение Toyota появилась информация об атаке на вьетнамский филиал компании, однако никаких подробностей об этом инциденте пока неизвестно.