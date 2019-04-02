Пользователи Skype для Android стали жертвой странного бага, первые жалобы на который появились еще в январе 2019 года. Проблема связана с функциональностью автоматического ответа на звонки, появившейся в Skype в качестве функции для людей с ограниченными возможностями, а также других ситуаций, например, если владелец животного звонит домой в свое отсутствие, чтобы проверить, чем занимается питомец.

Как оказалось, даже отключение этой функции не гарантирует, что Skype перестанет автоматически «брать трубку» после пары гудков. Пользователи жалуются, что приложение самостоятельно отвечает на звонки через пару секунд, даже если смартфон в этот момент вообще находится в кармане или сумке.

Чаще всего пользователи замечали странное поведение Skype из-за того, что их смартфон работал в паре с «умными» часами. Некоторые пишут, что баг проходит, если отключить «умные» часы или Bluetooth, однако далеко не у всех пострадавших вообще есть носимые гаджеты, так что корень проблемы, по всей видимости, кроется не здесь.

Последнее обновление Skype для Android было представлено в марте 2019 года, но после его выхода жалобы пользователей продолжили поступать, то есть пока проблему не устранили. Тем не менее, Android Police сообщает, что инженеры Microsoft уже знают о баге и работают над его исправлением. Хорошая новость состоит в том, что в текущей превью-версии приложения проблема уже исправлена.

Нужно заметить, что проблема в Skype для Android во многом похожа на баг в Apple FaceTime, найденный в начале текущего года. Та ошибка тоже позволяла звонящему получить доступ к чужим микрофону и камере, даже если жертва не отвечала на звонок.