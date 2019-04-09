Как стало известно в декабре прошлого года, разработчики Microsoft все же решили признать фиаско браузера Edge, вышедшего в 2015 году, вместе с появлением Windows 10. Дело в том, что Edge так и не стал по-настоящему популярным и востребованным решением, как было запланировано, и в компании решили, что пора отказываться от движка EdgeHTML и переходить на Chromium.

Несколько недель назад в сеть уже утекла Chromium-версия Edge, которую с радостью изучили энтузиасты и СМИ, придя к выводу, что Edge стал очень похож на Chrome, однако демонстрирует лучшую производительность, связан с аккаунтом Microsoft и использует Bing. Теперь Microsoft официально представила билды Canary и Developer, обновлять которые планируют ежедневно и еженедельно. Стоит заметить, что официальная бета мало отличается от недавней утечки.

Также благодаря попавшей в поле зрения СМИ презентации для BlinkOn 10, подготовленной разработчиками Microsoft, стало известно, что во время работы над Chromium-версией Edge компания избавила код более чем от 50 сервисов Google, включая блокировку рекламы, Google Now, Google Cloud Messaging и функции, связанные с Chrome OS. Полный список можно увидеть на иллюстрации ниже.

Вероятнее всего, в будущем многие из этих сервисов будет заменены собственными решениями Microsoft, к примеру, текущая вариация браузера уже содержит Microsoft SmartScreen вместо Google Safebrowsing.