В Высшей школе экономики пройдет RealCTF, участие в котором даст вам приближённый к реальности опыт поиска и эксплуатации уязвимостей в различных областях и технологиях. Вас ждут задания как в привычных категориях вроде reverse, crypto, web, так и новых, вроде АСУ ТП. В финале — долгожданный Attack/Defence и игра на расследование компьютерного преступления.

Хочешь проверить свои скиллы в ИБ, познакомиться с единомышленниками и круто провести время? Собирай команду от 3 до 7 человек, регистрируйся на сайте real.hsectf.ru (указывай реальные данные) и получи шанс попасть на очный этап конкурса!

Кстати, в отборочном этапе команды будут сражаться за призовой фонд в $1000, а победители финального тура автоматически квалифицируются на финал международного VolgaCTF.

Торопись, регистрация продлится до 14 апреля включительно.