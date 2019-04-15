Чуть больше недели назад мы сообщали о том, что Таганский районный суд города Москвы оштрафовал Twitter на 3000 рублей, так как компания до сих пор не локализовала базы данных пользователей в России, то есть не перенесла данные на территорию РФ. Тогда мы напоминали, что судопроизводство, связанное с аналогичным административным делом, недавно было начато и в отношении компании Facebook.

В минувшую пятницу, 12 апреля 2019 года, Таганский районный суд оштрафовал на 3000 рублей и Facebook, согласно все той же статье 19.7. КоАП (о непредоставлении информации в госорганы). Представители социальной сети на заседании не присутствовали.

Интересно, что в тот же день пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил журналистам «Ведомостей», что пока регулятор намеревается лишь повторно потребовать от обеих компаний перенести данные российских пользователей в Россию. Напомню, что в 2016 году LinkedIn был заблокирован именно из-за отказа исполнять российский закон о персональных данных.