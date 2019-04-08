5 апреля 2019 года, в Таганском районном суде города Москвы состоялось очередное, третье по счету заседание, на котором рассмотрели административное дело в отношении компании Twitter.

Напомню, что еще в конце прошлого года стало известно, что Facebook и Twitter по-прежнему не локализовали базы данных пользователей в России, то есть не перенесли данные российских пользователей на территорию РФ. В связи с этим, представители Роскомнадзора направили компаниям уведомления о необходимости соблюдения закона.

В январе надзорное ведомство получило ответы от Facebook и Twitter, однако они не удовлетворили представителей Роскомнадзора, в частности из-за того, что «они не содержат конкретики». В итоге против компаний было начато административное судопроизводство, и им грозил штраф в размере 5000 рублей, согласно статье 19.7. КоАП (о непредоставлении информации в госорганы).

В минувшую пятницу суд отклонил ходатайство представителей социальной сети об отмене дела и не принял во внимание аргументацию защиты, которая утверждала, что у Twitter не юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора. Также представители защиты подчеркивали, что Twitter не занимается целенаправленным сбором персональных данных (и этот термин не определен в законе, а прописан лишь в подзаконных актах), а лишь предлагает пользователям их предоставить. Так, при регистрации достаточно указать любой email-адрес и никнейм, а эта информация персональными данными не является.

Невзирая на эти аргументы защиты, Таганский районный суд признал Twitter виновной и оштрафовал компанию на 3000 рублей.