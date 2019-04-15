В конце прошлой недели некоторые пользователи почтовых сервисов Microsoft получили письма, в которых компания предупредила о недавно обнаруженном ИБ-инциденте.

Согласно сообщению Microsoft, в период с 1 января 2019 года по 28 марта 2019 года третьи лица имели доступ к данным, связанным с чужими email-аккаунтами. В компании объясняют, что неизвестные злоумышленники скомпрометировали учетные данные неназванного сотрудника технической поддержки компании и таким образом получили возможность просматривать чужие списки папок, темы писем, email-адреса пользователей, с которыми общалась жертва.

Хотя в оригинальном послании Microsoft утверждалось, что хакерам не было доступно само содержимое чужих писем и вложений, вскоре выяснилось, что это не совсем так. Журналисты издания Vice Motherboard рассказывают, что по данным их собственного анонимного источника, у злоумышленников был доступ к чужой почте Outlook, MSN и Hotmail. Причем брешь не затрагивала только корпоративные учетные записи, но касалась всех остальных.

Хуже того, очевидно, злоумышленники скомпрометировали сотрудника с высокими привилегиями, так как источник заверил, что хакеры всё же могли видеть содержимое чужих писем и вложений, то есть имели возможность читать чужую почту (такого доступа у рядовых сотрудников поддержки нет). В доказательство своих слов источник предоставил изданию скриншоты, демонстрирующие панель Email Body и само тело письма, отлично видимое сотруднику.

О том, что письма были доступны злоумышленникам, сообщило и издание ZDNet, со ссылкой на бывшего инженера Microsoft, пожелавшего остаться неизвестным.

После того как СМИ обратились к представителям Microsoft за разъяснением, в компании признали, что в отдельных случаях хакеры действительно могли читать чужие письма. При этом представители софтверного гиганта заверили, что данная проблема затронула лишь 6% от общего количества пострадавших пользователей, а всех жертв злоумышленников уже уведомили о случившемся. Более точные цифры в компании предоставить отказались.

Сообщается, что скомпрометированные учетные данные сотрудника поддержки были отозваны сразу же, как только компании стало известно о происходящем. По данным Vice Motherboard, атаку обнаружили в конце марта 2019 года, и по информации источника издания, брешь была активна более полугода.