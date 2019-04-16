Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали детали уязвимости CVE-2019-0859, обнаруженной ими ранее. Инженеры Microsoft уже исправили уязвимость ранее в этом месяце. Напомню, что проблема вновь была связана с win32k.sys, и это уже четвертый случай обнаружения подобного бага за последние несколько месяцев.

Исследователи рассказали, что CVE-2019-0859 представляет собой use-after-free уязвимость, связанную с функциональностью CreateWindowEx, отвечающей за работу с диалоговыми окнами, а точнее, с их дополнительными стилями. Обнаруженный экспертами образец эксплоита для этой проблемы был предназначен для 64-битных версий Windows, начиная с Windows 7 и заканчивая поздними сборками Windows 10, а для обхода ASLR использовался хорошо известный метод HMValidateHandle.

Неизвестные злоумышленники, которых эксперты характеризуют как пока неустановленную APT-группировку, эксплуатировали этот баг для внедрения на уязвимые машины PowerShell-бэкдора. Сценарий атаки сводится к следующему: вначале на устройстве запускался файл .exe, а затем он устанавливал малварь, которая уже подгружала тот самый бэкдор, написанный на PowerShell. После через бэкдор подгружалась дальнейшая боевая нагрузка. Поскольку заражение происходило с использованием уязвимости нулевого дня, а малварь использовала легальные инструменты, атакующие потенциально имели все шансы прочно закрепиться в зараженной системе и установить над ней тайный контроль.

«В этой истории мы видим два основных тренда, характерных для сложных атак АРТ-класса – так называемых Advanced Persistent Threats. Во-первых, это применение эксплойтов для повышения привилегий на локальной машине с целью успешного закрепления в системе. А во-вторых, это использование легитимных инструментов – в данном случае PowerShell – во вредоносных целях. Такой подход даёт злоумышленникам возможность обходить стандартные механизмы защиты. Для того чтобы успешно справляться с подобными угрозами, защитные решения должны обладать технологиями поведенческого анализа и автоматической блокировки эксплойтов», – рассказывает Антон Иванов, руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского».

Напомню, что предыдущую 0-day проблему в Windows, так же связанную с win32, по данным аналитиков, применяли хакерские группировки FruityArmor и SandCat (и, возможно, другие преступники). Этот баг был исправлен в марте 2019 года.