Сайт Goodoffer24 предлагает продукты Microsoft с огромными скидками. Настало время для очередной порции предложений, выгодность которых напрямую зависит от твоего мировоззрения.

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Интересные апрельские предложения

На этот раз самое «жирное» предложение — это Windows 10 Pro + Office 2019 Pro всего за $76,85. Для профессиональных версий продукта это крайне низкая цена.

Если Office 2019 тебе не нужен, а хватит и Office 2016 Pro, то есть еще более выгодное предложение — Windows 10 Pro + Office 2016 Pro всего за $44,92. По отдельности Windows 10 Pro можно купить за $15,17, а Microsoft Office 2016 Pro — за $37,59. Вместе эти два продукта будут стоить $52,76, так что комплект выгоднее.

Посмотрим, что еще есть интересного:

Office для студента — Microsoft Office 2019 (Home & Student) — всего за $33,10;

Visio Pro 2019 за $39,72 и она же, но в предыдущей версии (2016) — за $29,08;

Windows 10 Pro — лицензия на 5 ПК — $52,02 (чуть дороже $10 за одну машину).

Законность ключей Магазин Goodoffer24 не является авторизованным реселлером Microsoft. Другими словами, ключи могут перестать работать в любое время, так что покупаешь их ты на свой страх и риск. Конечно, если не задаваться вопросами легальности, то можно скачать те же продукты на торрентах и KMS-активатор. Для кого-то это вариант, но если не хочется возиться с этим, то ключи Goodoffer24 будут кстати. Также нужно знать, что KMS-активатор распознается практически всеми современными антивирусами, в том числе и штатным антивирусом Windows, как вредоносное ПО. Последствия таковы: антивирус блокирует активатор и активация слетает.

Скидка для читателей «Хакера»

Все приведенные цены уже акционные. Но специально для читателей «Хакера» действует промокод LQEA18, по которому можно получить скидку 18%. В отличие от других магазинов, на Goodoffer24 скидки накладываются друг на друга и этот код применим и к акционной цене. Ввести его можно при оформлении заказа.