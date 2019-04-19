27-летнему Вишванатху Акухота (Vishwanath Akuthota) грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов из-за его странной атаки на колледж Сент-Роуз в Нью-Йорке.

14 февраля текущего года Акухота, который закончил обучение в колледж Сент-Роуз за два года до этого, по неизвестным причинам появился в кампусе своей альма-матер, «вооруженный» устройством USB Killer, которое способно вывести из строя практически любой гаджет с USB-портом. Стоит заметить, что Акухота – гражданин Индии, и несмотря на то, что он получил степень магистра делового администрирования за два года до случившегося, в США он оставался по студенческой визе.

Снимая себя на видео, которое позже было обнаружено на его iPhone следователями, Акухота применил «флешку-убийцу» к 59 Windows-компьютерам и 7 машинам Apple, а также «поджарил» несколько мониторов и компьютеризированных кафедр, у которых были доступны USB-порты. Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении издания ZDNet, на видео слышно, как в процессе Акухота приговаривал «этот сдох», «сейчас я убью эту штуку» и так далее.

Выведя из строя технику, обвиняемый нанес учебному заведению урон в размере 51 109 долларов, и еще 7 362 доллара было потрачено на услуги специалистов, занимавшихся расследованием случившегося и устранением последствий.

Найти вандала оказалось несложно, так как в кампусе он неоднократно попал в объективы камер наблюдения и даже не пытался скрыть лицо, а представители колледжа обратились за помощью в полицию и ФБР. Примерно через неделю после случившегося Акухота был задержан в тысяче километров от колледжа, в Северной Каролине. При обыске правоохранительные органы обнаружили у него не только видеозапись содеянного, но и сам девайс USB Killer, который, по данным следствия был приобретен в интернете.

Приговор по этому делу будет оглашен в августе 2019 года. Из-за этой странной атаки на колледж бывшему студенту грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов. Согласно опубликованным документам, Акухота уже признал свою вину и согласился покрыть стоимость поврежденного оборудования.

О том, что именно толкнуло бывшего студента на этот странный поступок, судебные документы и официальное заявление Минюста США, к сожалению, умалчивают.