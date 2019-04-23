Demonoid был одним из первых торрент-трекеров в мире. Его основали в далеком 2003 году, даже раньше, чем в сети появился The Pirate Bay. За свою долгую историю Demonoid пережил немало различных инцидентов, и ресурс регулярно пропадал из онлайна на месяцы и даже долгие годы, но в итоге всегда «возвращался». Так произошло и пару лет назад, когда осенью 2017 года основатель ресурса, известный под псевдонимом Deimos, объявил о возрождении и даже перерождении трекера, а также о своем твердом намерении вернуть ресурсу былую популярность.

Планы Deimos стали быстро претворяться в жизнь, и все шло хорошо вплоть до лета 2018 года, когда у Demonoid неожиданно возникли новые сложности. Все началось с небольшой паузы в работе ресурса, которая неожиданно растянулась на долгие недели, а потом истекли сроки продления доменов Demonoid, и сайт исчез вовсе.

Недоумевающие администраторы и пользователи-энтузиасты создали форум Demonoid Fora, где «перегруппировались», продолжили общение и стали ждать известий от Deimos. Однако основатель трекера пропал со связи и прекратил общение даже с теми людьми, с кем раньше разговаривал в сети буквально каждый день.

В минувшие выходные издание TorrentFreak сообщило грустную новость: судя по всему, Deimos погиб еще в августе 2018 года, став жертвой несчастного случая (похоже, речь идет об автоаварии, однако журналисты и бывшие администраторы трекера, пишут об инциденте максимально обтекаемо и не вдаются в подробности).

Оказалось, что примерно два месяца назад анонимный источник прислал в редакцию TorrentFreak письмо, в котором говорилось, что основатель знаменитого трекера погиб в результате несчастного случая. Журналисты пишут, что это послание указывало на некие данные (по все видимости, на новость об аварии в местных СМИ), которые действительно удалось косвенно связать с Deimos, однако установить стопроцентную связь между человеком, о котором писал аноним, и основателем трекера представители издания все же не смогли.

Журналисты поделились этой информацией с одним из бывших администраторов трекера, phaze1G, который в итоге рассказал о происходящем остальным членам команды. Медленно, но верно, после долгих обсуждений, администрация Demonoid пришла к выводу, что Deimos, похоже, действительно погиб, и это многое объясняет.

В итоге phaze1G и другие администраторы приняли трудное решение сообщить о случившемся официально, и уже опубликовали соответствующую новость на Demonoid Fora. Также бывшие коллеги Deimos создали в память о нем специальную мемориальную страницу, хотя они признают, что шанс на ошибку по-прежнему есть, и им очень хотелось бы ошибаться.

В своем сообщении phaze1G рассказывает, что уже после предполагаемой даты несчастного случая и после исчезновения Deimos из онлайна, кто-то воспользовался его компьютером и заходил на сайт под его учетной записью. Phaze1G предполагает, что это мог быть кто-то из членов семьи или друзей, обладающий достаточными техническими навыками, очистивший сервер и, возможно, сделавший бэкап. Таким образом, вероятно, как минимум у одного человека сохранилась база данных Demonoid.

К сожалению, бывшие администраторы Demonoid признаются, что не знают, что им делать теперь. По их словам, трекер в первую очередь всегда был детищем Deimos, и если пытаться воссоздать ресурс без него, получится «что-то не то», и дух проекта будет потерян.