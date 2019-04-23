В середине апреля 2019 года стало известно, что пользователи Windows 7, 8.1, Server 2008 R2 и Server 2012, у которых установлены некоторые продукты Sophos, Avast и Avira, испытают проблемы после установки патчей из апрельского комплекта обновлений, подготовленного Microsoft. После установки апдейтов, компьютеры пострадавших перестают загружаться вовсе, начинают «тормозить» или зависают еще на этапе установки и конфигурации обновлений.

К настоящему моменту список пострадавших уже пополнился пользователями продуктов ArcaBit, AVG и, совсем недавно, McAfee.

Разработчики Microsoft уже обновили информацию о пакетах обновлений KB4493446 (Windows 8.1) и KB4493472 (Windows 7), признав, что эти обновления плохо сочетаются с продукцией McAfee. Так, компьютер с установленными McAfee Endpoint Security Threat Prevention 10.x или McAfee Host Intrusion Prevention 8.0 может начать загружаться медленнее и демонстрировать «фризы» после обновления.

При этом, согласно данным самих представителей McAfee, проблемы затронули и пользователей Windows 10.

Инженеры McAfee и Avast сходятся во мнении, что проблемы вызваны изменениями, внесенными в сервис Windows Client Server Runtime Subsystem (он же CRSS.exe). После апрельских патчей антивирусные решения оказываются намертво блокированы: когда они пытаются получить доступ к какому-либо ресурсу, их блокируют, так как у них уже есть эксклюзивный доступ.

Ранее сообщалось, что Microsoft приостановила распространение проблемных обновлений для пользователей затронутых защитных продуктов, и пока неясно, пополнился ли этот список и решениями McAfee.