В прошлом месяце о скором закрытии своей торговой площадки объявили операторы Dream Market, а теперь пришел конец еще одному крайне популярному в даркнете маркетплейсу, Wall Street Market (WSM). Администрация торговой площадки присвоила около 30 млн долларов пользовательских средств и скрылась. Напомню, что пострадавшими в данном случае стали торговцы самыми разными незаконными товарами, включая наркотики, оружие и малварь.

Судя по всему, exit scam (то есть попытка сбежать с деньгами клиентов) стартовал около недели тому назад, когда операторы WSM вдруг начали переводить средства с основных Bitcoin-кошельков проекта в другое место. Эти кошельки использовались в качестве системы депонирования, куда покупатели переводили свои деньги, а продавцы могли вывести эти средства, но спустя определенное количество времени, после того, как становилось ясно, что следка прошла успешно, а у клиента нет претензий.

Подозрительные попытки вывода средств администрация WSM объяснила неожиданно возникшими проблемами с сервером, где размещались упомянутые кошельки. Якобы те не синхронизировались с блокчейном Bitcoin, а снятие и внесение средств из-за этого стали невозможны.

В итоге деньги пользователей торговой площадки оказались в кошельке, не имеющем отношения к инфраструктуре WSM, то есть продавцы не могли снять с него деньги за совершенные сделки. Операторы маркетплейса уверяли, что это временная и вынужденная мера, однако пользователи насторожились, ведь именно по такой схеме exit scam ранее осуществлялся на других торговых площадках.

Спустя неделю Dread (своеобразный аналог Reddit в даркнете) был заполнен десятками жалоб на происходящее, и пользователи WSM начали смиряться с тем, что лишились всех своих денег за недавние сделки.

Как можно увидеть на скриншоте ниже, в настоящее время продавцы массово переименовывают свои лоты, предупреждая других посетителей, чтобы те держались от WSM подальше и шли на другие сайты. Кроме того, WSM был исключен из каталога даркнет-ресурсов DeepDotWeb.

Также, судя по сообщениям в социальных сетях, бывшие сотрудники поддержки WSM шантажируют продавцов и покупателей, которые имели неосторожность «засветить» свои адреса в общении с саппортом. У них требуют 0,05 BTC (примерно 280 долларов по текущему курсу), а в противном случае угрожают передать информацию в правоохранительные органы.

Хуже того, издание ZDNet сообщает, что один из модераторов WSM и вовсе поделился учетными данными от своего аккаунта в открытом доступе, то есть теперь любой желающий, включая представителей правоохранительных органов, может получить полный доступ к бэкэнду торговой площадки и деанонимизировать продавцов и покупателей.

ИБ-эксперты и сами пользователи WSM полагают, что причиной внезапного побега администрации с деньгами стало не что иное, как грядущее закрытие уже упомянутого выше Dream Market, запланированное на 30 апреля 2019 года.  Дело в том, что публикация сообщения о закрытии  маркетплейса совпала с выходом пресс-релизов ФБР, Европола и американского Управления по борьбе с наркотиками, которые рассказали о масштабной совместной операции SaboTor, направленной на борьбу с торговлей наркотиками в даркнете. Правоохранители отчитались о десятках арестов и обысков.

Когда Dream Market «пойдет ко дну», его клиентура непременно перейдет на другие крупные торговые площадки, а таковых осталось немного, фактически, это лишь WSM и T.chka. Очевидно, администрация маркетплейса пришла к выводу, что риски становятся слишком высокими, и решила «выйти из бизнеса», пока такая возможность есть, а правоохранители еще не сконцентрировали свое внимание на WSM.

Фото: ZDNet

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