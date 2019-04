В прошлом месяце о скором закрытии своей торговой площадки объявили операторы Dream Market, а теперь пришел конец еще одному крайне популярному в даркнете маркетплейсу, Wall Street Market (WSM). Администрация торговой площадки присвоила около 30 млн долларов пользовательских средств и скрылась. Напомню, что пострадавшими в данном случае стали торговцы самыми разными незаконными товарами, включая наркотики, оружие и малварь.

Судя по всему, exit scam (то есть попытка сбежать с деньгами клиентов) стартовал около недели тому назад, когда операторы WSM вдруг начали переводить средства с основных Bitcoin-кошельков проекта в другое место. Эти кошельки использовались в качестве системы депонирования, куда покупатели переводили свои деньги, а продавцы могли вывести эти средства, но спустя определенное количество времени, после того, как становилось ясно, что следка прошла успешно, а у клиента нет претензий.

Подозрительные попытки вывода средств администрация WSM объяснила неожиданно возникшими проблемами с сервером, где размещались упомянутые кошельки. Якобы те не синхронизировались с блокчейном Bitcoin, а снятие и внесение средств из-за этого стали невозможны.

В итоге деньги пользователей торговой площадки оказались в кошельке, не имеющем отношения к инфраструктуре WSM, то есть продавцы не могли снять с него деньги за совершенные сделки. Операторы маркетплейса уверяли, что это временная и вынужденная мера, однако пользователи насторожились, ведь именно по такой схеме exit scam ранее осуществлялся на других торговых площадках.

Apparently all will be fixed by Friday. But the DNM exit scam playbook is so well-known now (reassuring users for days as the market wallets get drained) that even if what they're saying is true, it's difficult for anyone to believe them. pic.twitter.com/XzsfG3TOAq

— Patrick Shortis (@Patrick_Shortis) April 18, 2019