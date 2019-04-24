В прошлом месяце о скором закрытии своей торговой площадки объявили операторы Dream Market, а теперь пришел конец еще одному крайне популярному в даркнете маркетплейсу, Wall Street Market (WSM). Администрация торговой площадки присвоила около 30 млн долларов пользовательских средств и скрылась. Напомню, что пострадавшими в данном случае стали торговцы самыми разными незаконными товарами, включая наркотики, оружие и малварь.

Судя по всему, exit scam (то есть попытка сбежать с деньгами клиентов) стартовал около недели тому назад, когда операторы WSM вдруг начали переводить средства с основных Bitcoin-кошельков проекта в другое место. Эти кошельки использовались в качестве системы депонирования, куда покупатели переводили свои деньги, а продавцы могли вывести эти средства, но спустя определенное количество времени, после того, как становилось ясно, что следка прошла успешно, а у клиента нет претензий.

Подозрительные попытки вывода средств администрация WSM объяснила неожиданно возникшими проблемами с сервером, где размещались упомянутые кошельки. Якобы те не синхронизировались с блокчейном Bitcoin, а снятие и внесение средств из-за этого стали невозможны.

В итоге деньги пользователей торговой площадки оказались в кошельке, не имеющем отношения к инфраструктуре WSM, то есть продавцы не могли снять с него деньги за совершенные сделки. Операторы маркетплейса уверяли, что это временная и вынужденная мера, однако пользователи насторожились, ведь именно по такой схеме exit scam ранее осуществлялся на других торговых площадках.

Apparently all will be fixed by Friday. But the DNM exit scam playbook is so well-known now (reassuring users for days as the market wallets get drained) that even if what they're saying is true, it's difficult for anyone to believe them. pic.twitter.com/XzsfG3TOAq — Patrick Shortis (@Patrick_Shortis) April 18, 2019

Спустя неделю Dread (своеобразный аналог Reddit в даркнете) был заполнен десятками жалоб на происходящее, и пользователи WSM начали смиряться с тем, что лишились всех своих денег за недавние сделки.

Как можно увидеть на скриншоте ниже, в настоящее время продавцы массово переименовывают свои лоты, предупреждая других посетителей, чтобы те держались от WSM подальше и шли на другие сайты. Кроме того, WSM был исключен из каталога даркнет-ресурсов DeepDotWeb.

Также, судя по сообщениям в социальных сетях, бывшие сотрудники поддержки WSM шантажируют продавцов и покупателей, которые имели неосторожность «засветить» свои адреса в общении с саппортом. У них требуют 0,05 BTC (примерно 280 долларов по текущему курсу), а в противном случае угрожают передать информацию в правоохранительные органы.

Хуже того, издание ZDNet сообщает, что один из модераторов WSM и вовсе поделился учетными данными от своего аккаунта в открытом доступе, то есть теперь любой желающий, включая представителей правоохранительных органов, может получить полный доступ к бэкэнду торговой площадки и деанонимизировать продавцов и покупателей.

ИБ-эксперты и сами пользователи WSM полагают, что причиной внезапного побега администрации с деньгами стало не что иное, как грядущее закрытие уже упомянутого выше Dream Market, запланированное на 30 апреля 2019 года. Дело в том, что публикация сообщения о закрытии маркетплейса совпала с выходом пресс-релизов ФБР, Европола и американского Управления по борьбе с наркотиками, которые рассказали о масштабной совместной операции SaboTor, направленной на борьбу с торговлей наркотиками в даркнете. Правоохранители отчитались о десятках арестов и обысков.

Когда Dream Market «пойдет ко дну», его клиентура непременно перейдет на другие крупные торговые площадки, а таковых осталось немного, фактически, это лишь WSM и T.chka. Очевидно, администрация маркетплейса пришла к выводу, что риски становятся слишком высокими, и решила «выйти из бизнеса», пока такая возможность есть, а правоохранители еще не сконцентрировали свое внимание на WSM.

Фото: ZDNet