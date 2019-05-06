В конце апреля мы уже рассказывали о крайне неспокойной обстановке, воцарившейся на популярной в даркнете торговой площадке Wall Street Market (WSM). Напомню, что администрация маркетплейса, похоже, присвоила десятки миллионов долларов, принадлежавших клиентам, и скрылась, а на WSM воцарился настоящий хаос, хотя сайт еще продолжал работу.

Теперь правоохранительные органы Германии, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, а также представители Европола сообщили о ликвидации сразу двух маркетплейсов: Wall Street Market и Valhalla (он же Silkkitie), закрытый в начале года.

Официальное заявление гласит, что в конце апреля текущего года Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции Германии (при поддержке Европола, Евроюста, а также коллег из Голландии и различных ведомств США) арестовали трех неназванных подозреваемых, связанных с Wall Street Market, а вместе с этим в США были задержаны два крупнейших продавца наркотиков, использовавших WSM.

По информации следствия, на WSM в общей сложности было зарегистрировано более 1 150 000 пользователей и 5400 продавцов, и маркетплейс являлся второй по величине подпольной торговой площадкой в мире.

Во время обысков у предполагаемых операторов WSM нашли более 550 000 евро наличными, а также шестизначные суммы в криптовалютах Bitcoin и Monero, несколько автомобилей и огнестрельное оружие. Кроме того, были обнаружены и другие улики, включая компьютеры и накопители данных.

Финские власти, в свою очередь, сообщили об изъятии серверов маркетплейса Valhalla и значительного количества криптовалюты, однако они не производили арестов.

Интересно, что в конце апреля один из бывших модераторов Wall Street Market, Med3l1n, опубликовал в открытом доступе свои учетные данные и IP-адрес WSM (по этим данным, сайт хостился в Голландии). Из-за этого любой желающий, включая представителей правоохранительных органов, мог получить полный доступ к бэкэнду торговой площадки и деанонимизировать продавцов и покупателей.

Спустя шесть дней после этого ресурс начал работать с перебоями, а еще через два дня ушел в оффлайн окончательно, и правоохранители официально заявили о проведении операции по его закрытию. Не совсем ясно, были ли эти два события связаны друг с другом. Также пока можно только гадать, успели администраторы Wall Street Market скрыться с деньгами пользователей, или экзит скам все же завершился арестом, а WSM какое-то время находился под контролем правоохранителей.