ФБР, Европол, а также правоохранительные органы Германии, Израиля, Нидерландов и Бразилии провели совместную операцию, в результате которой был закрыт сайт DeepDotWeb, рассказывавший о новостях даркнета, а также каталогизировавший ресурсы «изнанки интернета». Этот «путеводитель» по даркнету обновлялся ежедневно, оперативно сообщал о закрытии тех или иных ресурсов, их новых адресах, экзит скаме, рассказывал других проблемах торговых площадок и так далее.

В Израиле, по данным местных СМИ, были арестованы два оператора DeepDotWeb. Другие аресты также были произведены в Германии, Франции, Нидерландах и Бразилии.

Однако дело, конечно, было не в новостях. Следствие утверждает, что операторы DeepDotWeb получали комиссию за перенаправление трафика на нелегальные сайты в даркнете. Дело в том, что в каталоге DeepDotWeb свободно публиковались ссылки на любые ресурсы, включая торговые площадки в даркнете, где продают и покупают оружие, наркотики, малварь, ворованную информацию, порнографию и многое другое. Впрочем, пока правоохранители не конкретизируют, о какой именно «комиссии» и в каком размере идет речь. По данным журналистов TechCrunch, администрация сайта зарабатывала на своем каталоге .onion-ссылок миллионы долларов.

Судя по всему, ликвидация DeepDotWeb – это лишь продолжение масштабной кампании, которую власти проводят против даркнет-ресурсов. Напомню, что в конце прошлой недели совместными усилиями правоохранительных органов разных стран мира также были ликвидированы два крупных подпольных маркетплейса: Wall Street Market и Valhalla (он же Silkkitie).