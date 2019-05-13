Исследователи Intezer Labs опубликовали отчет, посвященный конкуренции между майнерскими группировками Pacha и Rocke.

Группировка Pacha была замечена специалистами осенью 2018 года. Считается, что это китайский коллектив, чей основной вектор атак — скрытый майнинг. Rocke, в свою очередь, обнаружена экспертами Cisco Talos летом 2018 года. Основное направление работы группы – майнинг криптовалюты Monero.

Обе группировки ищут в интернете открытые или плохо защищенные серверы и облачные сервисы, а затем заражают их многофункциональной малварью. Наиболее агрессивной из этих двоих можно назвать группу Pacha. Так, для своих атак хакеры используют малварь Linux.GreedyAntd, которая способна удалять и блокировать многие майнинговые вредоносы из зараженных систем, в частности, малварь конкурирующей группировки Rocke.

Rocke тоже демонстрируют похожее поведение и по-прежнему имеет преимущество перед Pacha. Так, в начале 2019 года вредоносы Rocke научились избегать обнаружения и избавляться от облачных защитных решений. Впрочем, сейчас группировка Pacha активно наверстывает упущенное. Например, недавно хакеры стали эксплуатировать крайне популярную среди злоумышленников уязвимость в Atlassian Confluence.

Эксперты Intezer Labs подчеркивают, что «война» между Pacha и Rocke лишний раз доказывает, что парадигма изменилась: теперь злоумышленники стремятся заражать майнинговой малварью не простых пользователей и отдельные ресурсы, но играют по-крупному и нацелены на облачную инфраструктуру и уязвимые Linux-серверы, а ради новых целей готовы жестко конкурировать друг с другом.