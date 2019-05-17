Компания, которая занимается информационной безопасностью обязана следить за своими утечками. Однако так ли это? Завтра, 18 мая, стартует онлайн-конкурс «Конкурентная разведка», который из года в год показывает, как легко получить информацию о любом человеке в сети с помощью OSINT (поиск, сбор и анализ информации, полученной из общедоступных источников).

Этот квест позволит участникам на практике познакомиться с новыми техниками поиска информации, разобраться в анализе объемных данных и поиске уязвимостей в приложениях. Кроме того, тройка победителей получит возможность попасть на форум Positive Hack Days и различные ценные призы!

Для участия можно использовать абсолютно любой арсенал, однако есть классические методы, некоторые из которых собраны в статьях в нашем журнале и в описании прохождений в предыдущие годы:

Время проведения конкурса: 18 мая с 9:00 до 23:59.

Как принять участие Регистрация будет доступна в Telegram-боте: @phdayscibot

Чат участников (чтобы не пропустить новости): @phdayscichat

Призы