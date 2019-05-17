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Компания, которая занимается информационной безопасностью обязана следить за своими утечками. Однако так ли это? Завтра, 18 мая, стартует онлайн-конкурс «Конкурентная разведка», который из года в год показывает, как легко получить информацию о любом человеке в сети с помощью OSINT (поиск, сбор и анализ информации, полученной из общедоступных источников).
Этот квест позволит участникам на практике познакомиться с новыми техниками поиска информации, разобраться в анализе объемных данных и поиске уязвимостей в приложениях. Кроме того, тройка победителей получит возможность попасть на форум Positive Hack Days и различные ценные призы!
Для участия можно использовать абсолютно любой арсенал, однако есть классические методы, некоторые из которых собраны в статьях в нашем журнале и в описании прохождений в предыдущие годы:
- https://xakep.ru/2018/05/14/osint/
- https://xakep.ru/2018/05/17/social-engineering/
- https://habr.com/company/pt/blog/148087/
- https://habr.com/company/pt/blog/184450/
- https://habr.com/company/pt/blog/225353/
- https://habr.com/company/pt/blog/261459/
- https://habr.com/company/pt/blog/333600/
- https://habr.com/company/pt/blog/413203/
Время проведения конкурса: 18 мая с 9:00 до 23:59.
Как принять участие
- Регистрация будет доступна в Telegram-боте: @phdayscibot
- Чат участников (чтобы не пропустить новости): @phdayscichat
Призы
- 1 место: наушники Apple AirPods, а также специальный приз от спонсора конкурса, журнала «Хакер» — подписка на 1 год, инвайт на PHDays
- 2 место: Wi-Fi-адаптер ALFA Network AWUS036NH, подписка на журнал «Хакер» на полгода, инвайт на PHDays
- 3 место: портативный аккумулятор Xiaomi ZMI QB810, подписка на журнал «Хакер» на 3 месяца, инвайт на PHDays
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