Сайт LeakedSource начал свою работу в 2015 году и уже в 2016 обрел немалую известность. Его авторы, компания Defiant Tech Inc., собирали дампы различных утечек данных (как из открытого доступа, так и покупая их напрямую у хакеров), а затем продавали доступ к этой гигантской базе всем желающим. Среди доступных на сайте данных числись имена пользователей, ФИО, email-адреса, почтовые адреса, телефонные номера, а также пароли в открытом виде.

Хотя тогда LeakedSource пытался выглядеть как легальный бизнес, это не мешало его операторам рекламироваться на хакерских форумах, что не укрылось от внимания правоохранительных органов. В 2016 году канадские власти начали расследование в отношении деятельности ресурса.

В декабре 2017 года Королевская канадская конная полиция, при содействии ФБР и полиции Нидерландов, арестовала главного оператора ресурса, Джордана Эвана Блума (Jordan Evan Bloom). Тогда правоохранители сообщили, что Блум управлял сайтом, прикрываясь фирмой Defiant Tech Inc., чьи серверы располагались в Квебеке.

Официальные обвинения в торговле чужими идентификационными данными Блуму предъявили еще в январе 2018 года, и на этой неделе он признал свою компанию виновной в торговле чужими данными, а также владении имуществом, приобретенным в результате преступления.

В свежем пресс-релизе канадской полиции сообщается, что оператор LeakedSource успел заработать на своем проекте около 183 000 долларов, пока ресурс не закрыли. С 2016 по 2017 год на сайте была размещена информация о 3,1 млрд аккаунтов, в числе которых были дампы Twitter, Last.fm, LinkedIn, VK.com, AdultFriendFinder, Mate1, Shadi, Weebly и так далее.

Напомню, что по данным расследования, проведенного независимым ИБ-журналистом Брайаном Кребсом, Блум управлял LeakedSource не один. Кребс убежден, что у него был сообщник — гражданин США по имени Джереми Вейд (Jeremy Wade). Однако Вейду так и не предъявили никаких обвинений.