Почти каждый месяц обновления компании Microsoft не только исправляют уязвимости и закрывают опасные «дыры» в продуктах компании, но и вызывают проблемы у пользователей того или иного ПО. К примеру, в прошлом месяце разработчики были вынуждены приостановить распространение ряда патчей для пользователей решений Sophos, Avast и Avira, так как обновления конфликтовали с защитным ПО.

В этом месяце «вторник обновлений» принес проблемы пользователям бизнес-продуктов компании Sophos. Компания предупредила пользователей Sophos Endpoint Security and Control, а также Sophos Central Endpoint Standard/Advanced о том, что после установки майского набора обновлений на Windows 7 и Windows Server 2008 R2, операционная система может намертво зависнуть во время обновления, остановившись на отметке 30%.

По данным разработчиков Sophos, возникновение проблем провоцируют пакеты KB4499164 и KB4499165. И хотя пока о сбоях сообщают только пользователи Windows 7 и Windows Server 2008 R2, обновление KB4499165 также подходит для Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2, а значит, с этими версиями ОС тоже могут наблюдаться проблемы.

Пострадавшим пользователям рекомендуется избавиться от указанных обновлений в безопасном режиме или предварительно отключив сервис Sophos Anti-Virus.