Нидерландское управление по преследованию финансовых преступлений (FIOD), а также Европол и правоохранители Люксембурга провели совместную операцию по закрытию сервиса-микшера Bestmixer.io, предлагавшего услуги по отмыванию криптовалюты.

Расследование деятельности сервиса началось еще в июне 2018 года при поддержке специалистов компании McAfee, и в настоящее время у сервиса был изъят домен и шесть серверов, располагавшихся в Люксембурге и Голландии.

По данным Европола, Bestmixer, запустившийся в мае 2018 года, был одним из трех крупнейших в мире микшер-сервисов и предлагал свои услуги по отмыванию Bitcoin, Bitcoin cash и Litecoin. За год работы через сайт прошло примерно 27 000 BTC, то есть порядка 200 000 000 долларов США, а его операторы получали около 600 000 в месяц.

При этом операторы Bestmixer очень детально описывали, зачем кому-либо могут понадобиться их услуги, отмечая в рекламе, что борьба с отмыванием денег – дело нешуточное, а их сервис поможет сделать средства «чистыми», анонимными и неотслеживаемыми.

В результате проведенной спецоперации в руках представителей Нидерландского управления по преследованию финансовых преступлений оказалась информация обо всех транзакциях Bestmixer со времени создания ресурса (IP-адреса, детали транзакций, bitcoin-адреса и сообщения из чатов). Теперь правоохранители, совместно с Европолом, намерены изучить эти данные и поделить ими с коллегами из других стран.

Представители FIOD пишут, что согласно проведенному расследованию, криптовалюта, походившая через Bestmixer, в основном была получена преступным путем или использовалась преступными группами уже после «отмывки». И хотя технически микшер-сервисы могут быть легальными, когда сайт открыто рекламируется как средство для отмывания денег, он оказывается вне закона.