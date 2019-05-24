Журналисты издания Vice Motherboard пообщались с несколькими бывшими и настоящими сотрудниками компании Snap, владеющей Snapchat, а также изучили внутренние корпоративные письма, попавшие в руки редакции. Как оказалось, ряд департаментов внутри компании Snap не только имеют инструменты для слежки за пользователями, но и активно пользуются и даже злоупотребляют ими.

По информации издания, сотрудникам Snap доступны такие данные, как местоположение, сохраненные Snap’ы и личные данные пользователей, включая номера телефонов и email-адреса. Несохраненные Snap’ы, как правило, удаляются после получения или через 24 после публикации.

Так, один из внутренних инструментов компании, о котором ранее известно не было, носит имя SnapLion, и изначально он был создан для сбора данных по официальным запросам, полученным от правоохранительных органов. В частности, к этому инструменту имеют доступ сотрудники отдела Customer Ops («Пользовательских операций»), а также отдела Spam and Abuse («Спама и злоупотребления»).

Журналисты отмечают, что согласно официальным правилам Snap для правоохранительных органов, по запросу властей могут быть предоставлены такие данные, как привязанный к аккаунту номер телефона, данные о местоположении пользователя, метаданные сообщений (по которым можно понять, с кем и когда говорил человек), а также, в некоторых случаях, доступен контент самых Snap’ов, к примеру, из Memories.

В итоге, согласно внутренним письмам компании, легитимное использование SnapLion сводится к удовлетворению запросов правоохранителей, а также к борьбе с насилием над детьми. Однако бывшие сотрудники компании рассказали изданию, что сотрудники нередко злоупотребляют этими инструментами, хотя и не конкретизировали, как именно.

Представители Snap заверили Vice Motherboard, что компания хранит крайне мало данных о своих пользователях, а любой несанкционированный доступ к этой информации немедленно пресекается и влечет за собой серьезные последствия.