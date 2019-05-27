Начиная с майского обновления 1903 Windows 10 будет предупреждать пользователей о небезопасности подключения к сетям Wi-Fi, если те полагаются на стандарты WEP (Wired Equivalent Privacy) и TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Данные протоколы используются для установления защищенных и зашифрованных Wi-Fi соединений, однако уже много лет назад они были признаны устаревшими и недостаточно надежными, то есть взломать соединение, использующее WEP и TKIP, не составляет большого труда.

Теперь Windows 10 будет уведомлять об этой небезопасности пользователей, предлагая им два варианта решения проблемы: отключиться от небезопасной сети, поискав альтернативу получше, или обновить настройки роутера, защитив соединение более прогрессивным способом, например, с использованием WPA3.

Кроме того, согласно официальной документации, разработчики планируют вовсе прекратить разработку функциональности, связанной с WEP и TKIP. То есть в будущем поддержка этих двух решений будет прекращена, а пользователям советуют переходить на роутеры, поддерживающие шифры AES, а также WPA2 и WPA3.