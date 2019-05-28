Опасной RDP-уязвимостью CVE-2019-0708 (она же BlueKeep) уже интересуются преступники: исследователи обнаружили массовые сканирования сети.

Напомню, что проблему, связанную с работой Remote Desktop Services (RDS) и RDP, исправили в рамках майского «вторника обновлений», и тогда же о ней стало известно широкой публике. С помощью этого бага атакующие могут выполнять произвольный код без авторизации и распространять свою малварь подобно червю, как, например, было с известными вредоносами WannaCry и NotPetya. Уязвимость представляет опасность для Windows Server 2008, Windows 7, Windows 2003 и Windows XP.

Как мы уже писали ранее, PoC-эксплоиты для этой проблемы уже создали специалисты сразу нескольких ИБ-компаний (включая McAfee, Check Point и «Лабораторию Касперского») и независимые исследователи; специалисты NCC Group представили специальный защитный микропатч; а аналитики RiskSense разработали специальный инструмент, с помощью которого можно проверить на уязвимость перед BlueKeep весь парк корпоративных машин. Из-за высокой опасности CVE-2019-0708 эксплоиты экспертов не были опубликованы в открытом доступе, но исследователи высказывали опасения, что хакеры явно тоже не заставят себя ждать, и вскоре можно будет ожидать новостей об эксплуатации свежей проблемы в реальных атаках.

Теперь специалисты компании GreyNoise предупредили, что неизвестные злоумышленники уже начали сканировать интернет в поисках уязвимых перед BlueKeep систем. Исследователи сообщили изданию ZDNet, что атакующие, похоже, используют для сканов модуль Metasploit, разработанный экспертами RiskSense.

Пока активность атакующих исходит исключительно с выходных нод Tor и, похоже, всё это активность одной хакерской группы. Пока эксперты не обнаружили попыток эксплуатации уязвимости: хакеры лишь определяют уязвимые системы, но не пытаются их ломать. По мнению экспертов GreyNoise, это определенно подготовительный этап перед последующими атаками, и ситуация ухудшается.