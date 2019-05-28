Windows 10 May 2019 Update (1903) конфликтует с машинами, где установлены процессоры AMD Ryzen и AMD Ryzen Threadripper. Как оказалось, обновление несовместимо с набором драйверов AMD RAID.

Дело в том, что для владельцев проблемных систем установка майского обновления может завершиться неудачей, если их процессоры сконфигурированы для работы в режимах SATA и NVMe RAID. Та же проблема распространяется и на чистые установки Windows 10 1903, поэтому от них тоже рекомендуется воздержаться. По данным AMD, конфликт возникает из-за новых требований Device Input/Output Control (IOCTL) для ряда категорий драйверов.

Наличие проблемы уже подтвердили представители Microsoft и AMD, а также рассказали, как ее можно обойти. Так, перед обновлением ОС пользователям рекомендуется загрузить и установить новейшую версию (9.2.0.105) набора драйверов AMD RAID Installer (SATA, NVMe RAID), что поможет решить проблему.