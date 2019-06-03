Продолжаются споры вокруг Manifest V3, из-за изменений в котором могут пострадать блокировщики контента.

Предыстория

В начале текущего года мы рассказывали о серьезной проблеме, которая обеспокоила разработчиков расширений для блокировки контента в браузерах. Дело в том, что в настоящее время инженеры Google готовят третью версию манифеста (Manifest V3), который определяет возможности и ограничения для расширений.

Инженеры Google хотят ограничить работу webRequest API, что могло негативно сказаться на функционировании блокировщиков контента и других расширений. Вместо webRequest разработчикам будет предложено использовать declarativeNetRequest API. Разумеется, в Google считают, что эти улучшения повысят безопасность и производительность.

В сущности, проблема заключается в том, что webRequest API позволяет расширениям не просто блокировать рекламный контент на страницах, но и перехватывать сетевые запросы, чтобы иметь возможность блокировать, модифицировать и перенаправлять их. По мнению разработчиков Google, это слишком сильно сказывается на скорости загрузки страниц, поэтому в будущем webRequest API будет разрешено только наблюдать и читать запросы, но не вмешиваться.

В свою очередь, declarativeNetRequest позволяет Chrome (а не самому расширению) решать, как поступать с сетевыми запросами, устраняя при этом «узкое место» и повышая безопасность. Разработчики Google уверены, что использование declarativeNetRequest API будет лучше для приватности пользователей, ведь так расширения более не смогут читать сетевые запросы, сделанные от лица пользователя.

В начале года одним из первых внимание к этой проблеме привлек разработчик популярных блокировщиков uBlock Origin и uMatrix Реймонд Хилл (Raymond Hill). Он предупредил, что отказ от webRequest станет «смертью» для его продуктов, а также выразил опасение, что переход на API declarativeNetRequest может пагубно сказаться на множестве других решений. В итоге точку зрения разработчика поддержали множество его «коллег по цеху», включая создателей NoScript, tampermonkey и защитных решений.

Хилл выражал опасение, что эти перемены могут сказаться и на другой функциональности, к примеру, откажут блокирование медиаэлементов, превышающих заданный размер, и отключение исполнения JavaScript через инжекты Content-Security-Policy директив. Хуже того, по его словам, declarativeNetRequest предлагает разработчикам единственную имплементацию фильтровочного движка, к тому же ограниченную лишь 30 000 фильтров, что не выдерживает сравнения даже с EasyList.

Команда разработчиков Ghostery и вовсе опубликовала исследование, в котором наглядно продемонстрировала, что работа блокировщиков рекламы практически не сказывается на производительности Chrome, хотя представители Google утверждали обратное в комментариях к третьей версии манифеста. Исследователи продемонстрировали бенчмарк-тесты uBlock Origin, Adblock Plus, Brave, DuckDuckGo и Ghostery, которые доказывают, что блокировщики практически не влияют на скорость загрузки страниц. Порой страницы без рекламы грузятся даже быстрее, чем с рекламой.

Последние новости

Обсуждение Manifest V3 по-прежнему продолжается, и теперь с обращением к сторонним разработчикам обратился Симеон Винсент (Simeon Vincen), занимающий должность Developer Advocate for Chrome Extensions, и, по сути, отвечающий за защиту интересов разработчиков расширений.

Винсент пояснил, что с принятием третьей версии манифеста функциональность webRequest API действительно будет ограничена, но webRequest API не запретят полностью, он не будет признан устаревшим. Более того, блокировочная функциональность будет по-прежнему доступна корпоративным пользователям, а webRequest API все еще сможет наблюдать за сетевыми запросами, что, по словам Винсента, и является основной необходимостью для многих расширений.

Реймонд Хилл уже ответил на эти заявления, отметив, что блокирующие возможности webRequest API все равно будут ограничены, а Google, по сути, получит возможность диктовать разработчикам свои условия. Он убежден, что если бы дело действительно было в производительности, инженеры Google могли бы пойти по пути Firefox, разрешив возвращать Promise только для трех методов, которые применимы для блокировок. По его мнению, мотивация Google не имеет ничего общего с опытом конечных пользователей, и больше связана с защитой доходов от рекламы.