10 июня на площадке ФРИИ команда международных соревнований VolgaCTF проведет всероссийский ctf. Параллельно пройдут круглый стол и конференция «Многогранная ИБ. Современные тенденции развития – CTF.MOSCOW-2019».

CTF.Moscow (бывшие RCC) — проект команды международных межвузовских соревнований VolgaCTF. CTF.Moscow проходит в одном из самых популярных форматов. Это командное состязание по защите информации, цель которого – оценка умения участников защищать компьютерные системы и проводить аудит их безопасности.

В этом году на соревнования приглашены команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Томска, Екатеринбурга.

Одновременно с самим ctf состоится и конференция. Она посвящена прикладным вопросам информационной безопасности. Мы пригласили специалистов разных направлений, чтобы рассмотреть практические задачи защиты информации во всех аспектах. Со своими докладами выступят не просто официальные лица компаний. Своим опытом поделятся пинтестеры, руководители направления оценки защищенности компаний, ресерчеры, системные администраторы и другие специалисты с практическими навыками.

Мероприятие будет полезно для:

Представителей IT-компаний

Молодых специалистов

Разработчиков

Преподавателей в сфере информационной безопасности

Спикеры и темы докладов на конференции, а также полная программа доступны здесь.

Полная программа мероприятия – на официальном сайте CTF.Moscow.

Обращаем ваше внимание: участие в соревнованиях, кругом столе и конференции – бесплатное.