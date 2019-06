Хостинговая платформа WordPress.com столкнулась с техническими трудностями, из-за которых VIP-сайты перестали работать и некоторое время при обращении отдавали ошибку 503. Работа сайтов возобновилась примерно через полчаса, однако многие крупные ресурсы в итоге вернулись в строй с графической темой по умолчанию.

Среди пострадавших были такие ресурсы, как BBC America, TechCrunch, 9to5Mac, 9to5Google, VentureBeat, Rolling Stone, The Sun, Metro UK, DroneDJ, Electrek, а также корпоративный блог Facebook, Фонд Викимедия и так далее.

Разработчики компании Automattic, владеющей WordPress.com, уже извинились за произошедшее в официальном блоге и социальных сетях. Хотя представители компании не стали вдаваться в детали, они пояснили, что проблему вызвал «перебой в обслуживании», связанный с платформой VIP Go, которая работает с коммерческими блогами WordPress.com.

Последующий «редизайн» многих крупных ресурсов разработчики объяснили отсутствующим файлом темы. Владельцев сайтов просили не обновлять сайты и ничего не трогать во время работ по восстановлению, и в итоге все вернулось в норму спустя примерно три часа после начала сбоя.

All sites on VIP Go are back up and running. We’re addressing any remaining issues on a per-site basis. If you notice any remaining issues, please update open tickets or email vip-support@wordpress.com if you haven’t already done so.

— WPVIP Status (@WPVIPStatus) June 11, 2019