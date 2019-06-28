«Хакер» и 4scotty.com (один из ведущих рынков труда в Германии, специализирующийся на ИТ) начинают тесное сотрудничество. Партнерство направлено на привлечение высококвалифицированных ИТ-талантов из России, заинтересованных в немецком рынке труда, и предоставление им возможности найти рабочие места в Германии через платформу 4scotty.com.

«Для нас было важно работать вместе с платформой, которой уже доверяют разработчики программного обеспечения в Германии, платформой, которая говорит на их языке, ориентирована на таланты и предлагает отличный сервис», — говорит основатель «Хакера» Дмитрий Агарунов. «Мы очень рады, что получили партнера с широким спектром и высококвалифицированной пользовательской базой для нашей концепции», — прокомментировал основатель 4scotty Матиас Шлейтнер.

В немецкой экономике наблюдается высокий спрос на ИТ-специалистов. Это обусловлено прогрессом в области информационных технологий, а также экономическими и демографическими изменениями. В настоящее время немецкой экономике не хватает более 40 000 специалистов только по разработке программного обеспечения.

О работе в Германии

Германия как место работы по-прежнему очень популярна среди хорошо подготовленных специалистов из России. Последний опрос читателей «Хакера» также показал это. 60% респондентов заявили, что заинтересованы в работе в Германии. Поэтому 4scotty и «Хакер» хотят еще больше разрушить барьеры и упростить талантам поиск подходящей работы в Германии.

4scotty переворачивает традиционную процедуру поиска работы. Эта платформа работает по принципу обратных заявок: компании могут воспользоваться автоматическим подбором кадров из тех, что пользователи оставляют на сайте. Для них это шанс как можно быстрее попасть на первое собеседование.

Такая модель работы ускоряет наем, а автоматизированный процесс сопоставления заявок и вакансий учитывает более 50 критериев и основан на анализе данных и машинном обучении.

На «Хакере» открывается специальная версия сервиса 4scotty. Программисты и другие айтишники могут бесплатно зарегистрироваться напрямую, создать свой профиль и определить желаемую работу. Сотрудники 4scotty по необходимости окажут поддержку и проконсультируют по рынку труда в Германии. Также они модерируют весь процесс найма и берут на себя всю работу, связанную с визами. Даже после того как трудовой договор будет подписан, 4scotty продолжает поддержку и помогает на протяжении начального периода трудоустройства.

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