Наверняка ты подумывал о том, что неплохо бы поехать работать за рубеж. Для айтишников один из самых привлекательных вариантов — это Германия. Эта статья призвана помочь тебе понять, подходит ли тебе трудовой рынок Германии: мы расскажем о его специфике и о лайфхаках, которые помогут найти хорошую работу.

Для примера возьмем немецкую столицу — Берлин. Столичная рабочая сцена уникальна с точки зрения разнообразия: в Берлине есть среда профессионалов высшей категории, и найти работу можно в самых разных областях, от программирования, R&D или защиты критических приложений до создания спецэффектов для фильмов.

Вот несколько важных нюансов немецкого рынка труда. Плюсы это или минусы — зависит от твоих взглядов и предпочтений.

Нюанс первый: большой рынок, маленькие компании

В столице почти полмиллиона компаний, ассоциаций, высших учебных заведений и политических институтов. Есть любовь к синергии и межотраслевым разработкам. Это значит, что проект по компьютерному зрению пересекается с мобильным бизнесом, лазерные технологии — с дизайном, а производство пластмассы — с маркетинговыми исследованиями. Тебе могут предложить работу в издательстве или кинокомпании, на производстве ИБ-оборудования или даже на шоколадной фабрике. При этом компания будет скорее малой или средней — эта тенденция сохраняется во всей Германии.

Нюанс второй: качество, а не количество

Итак, в Берлине нет громоздких офисов-муравейников, число сотрудников в большинстве компаний не превышает 100 человек. При этом каждая вторая — лидер в какой-нибудь узкой области благодаря инновационным продуктам и технологиям. Принцип немецкой индустриальной системы — качество, а не количество. То есть даже самая крохотная компания здесь стремится внести свой вклад в мировую рыночную экономику. Штаб-квартиру или филиал в Берлине имеют практически все мировые корпорации, связанные с наукой, бизнесом и политикой.

В общем, если тебе важна не только линейная карьера и хороший заработок, то даже в маленькой берлинской команде у тебя есть шанс бросить вызов мировой науке, запатентовать изобретение или внедрить глобальную инновацию.

Нюанс третий: лучше искать идеальный стартап

Новые компании создаются в Берлине каждые 20 часов. В одном только цифровом секторе каждая восьмая фирма — это работа на старте, тенденция, которая только растет. Причина проста: здесь сосредоточено немалое для Европы количество инвесторов, программ финансирования, научных инкубаторов, акселераторов и институтов. Если ты хочешь основать компанию, тебе охотно дадут индивидуальную консультацию, поддержку государства и возможность финансирования от частных инвестиционных фондов.

В общем, есть смысл следить за стартапами, особенно в сфере ИТ и разработки, UX, маркетинга и коммуникаций, продаж и финансов, управления продукцией и дизайна. Интересные вакансии в ИТ и даже ИБ встречаются каждый день.

Как получить работу в Берлине Внимание, сюрприз! Мы можем помочь тебе с поисками. Все, что от тебя требуется, — это заполнить форму на «Хакере». Мы отбираем лучшие и самые надежные компании, которые занимаются трудоустройством, и передаем им заявки, полученные от наших читателей. И даже если нужного опыта или навыков у тебя нет, ты можешь подать заявление, написав в сопроводительном письме, что готов пройти дополнительное обучение. Для менеджера по персоналу главное — четко видеть твою готовность к саморазвитию, а отсутствие каких-то специфических навыков не является критерием для отказа.

Анализируем предложение

При поиске работы важно не забывать о своих личных требованиях к ней. Внимательно смотри, что может предложить твой потенциальный работодатель. Будет ли у тебя возможность сделать карьеру и проявлять инициативу, или в компании приветствуются четко регулируемые операционные правила? Будет ли проблемой работа вне дома и семьи, переезд или, наоборот, удаленный офис?

В большинстве случаев вся детальная информация об условиях работы находится в открытом доступе на сайтах самих компаний. Но можно делать и частные запросы, общаться с сотрудниками компании на мероприятиях и просматривать отзывы о фирме, чтобы заблаговременно оценить свои рабочие перспективы.

Важный момент: ты можешь работать в паре с коллегой, если оба предпочитаете неполный рабочий день. Например, с помощью платформы Tandemploy можно найти партнера, с которым вы составите рабочий тандем и сможете делить смену на двоих.

Резюме: от настоящего к прошлому

Составляя резюме, перечисли свои профессиональные навыки, историю работы, основные этапы профессиональной подготовки и повышения квалификации. Всегда начинай с самого последнего шага, даты проставляй на левой стороне!

Важно: если ты проживал за границей, независимо от того, было ли это во время учебы или работы, просто укажи название страны под датой. Таким образом ты отметишь важный для рекрутеров параметр — у тебя есть международный опыт работы.

Запиши, где ты работал: в какой компании и на какой должности. Обязательно кратко опиши, в чем именно заключалась твоя задача или за что ты отвечал. Сфокусируйся на желаемой работе и наиболее актуальных моментах для компании. Используй фразы, описывающие, за какие процессы ты отвечал: исследование, анализ, оценка и обработка данных для презентаций клиентов.

Важно: если у тебя нет опыта, упоминай стажировки и ту работу, которую выполнял в это время.

Пробелы в резюме: что делать

Бывает так, что в работе приходится делать серьезный перерыв и в резюме появляется «некрасивый пробел». Неважно, что он у тебя есть. Важно, чтобы ты смог его объяснить. Для Германии это нормально: взять творческий отпуск, уйти в заботу о семье или даже на поиски себя. Это называется расширенная фаза профессиональной ориентации.

Помни, что подробности и мотивы «пробела» у тебя могут попросить пояснить во время интервью, и обманывать кого-либо не надо, это слишком очевидно. Так что только предельная честность. В конце концов, люди теряют работу даже в мировых корпорациях из-за недружественных поглощений, реструктуризаций и сокращений. Такая ситуация может затронуть любого. Перерывы в карьере сейчас не становятся причиной отказа.

Языки и хобби: где и как упоминать

Нужно ли указывать в резюме владение языками и наличие хобби? Необязательно. Если увлечение демонстрирует личный аспект с косвенной или дополнительной ссылкой на работу, эта информация может добавить последний штрих к твоему заявлению. Если хобби к работе не имеет отношения, не пиши о нем.

Важно: написание книг, чтение лекций, а также все увлечения на профессиональном уровне лучше размещать в разделе «Другая профессиональная деятельность».

Как составить сопроводительное письмо

Не забывай о сопроводительном письме!

Важно не только само резюме, но и сопроводительное письмо к нему. Оно должно умещаться на одну страницу А4 и быть разделено на три-четыре абзаца. В теме укажи название должности и по возможности сошлись на вакансию. В одних компаниях сопроводительные письма читаются очень внимательно, в других — нет. Но у тебя есть шанс показать себя — воспользуйся им!

Начало: короткое и точное

Что ты ищешь и почему? Или в какой ты сейчас ситуации? Например: «Я закончу учебу в июле. Поэтому я ищу работу в…». Расскажи, на что ты претендуешь и чем можешь быть полезен.

Важно: не повторяй информацию из резюме.

Основная часть

Во втором абзаце опиши свой опыт, проект или детали, которые не упомянуты в резюме, но связаны с работой, компанией или которые служат доказательством твоих профессиональных навыков.

Избегай общих шаблонных фраз, таких как «Я командный игрок, надежный и мотивированный». Лучше опиши, что именно ты делал раньше, что тебя интересует или что ты считаешь сложным.

Заключительный абзац: факты и цифры

Когда ты можешь начать работать? Каковы твои ожидания от зарплаты?

Важно: укажи диапазон заработной платы с разницей не более 5000 евро. Изучи текущие коллективные договоры в отрасли, чтобы иметь представление о своих будущих возможностях.

Публикации, ссылки на проекты

Ученые и авторы ведут список публикаций, музыканты — список работ, и ты не должен отставать: укажи если не готовые проекты, то хотя бы ссылку на GitHub. Это хорошее дополнение к резюме. Твои образцы работ будут иметь ключевое значение, в особенности если твою кандидатуру рассматривают не только менеджеры по персоналу, но и отраслевые эксперты.

Сертификаты, рекомендательные письма

Приложи самые актуальные и важные аттестаты об учебе и профессиональной подготовке. В особенности это важно, если карьеру ты начал поздно. Для молодых специалистов требуются сертификаты о прохождении практики, поскольку это единственное, что у них есть в качестве подтверждения профессионального опыта.

В Германии, в отличие от других стран, рекомендательные письма считаются не просто важной частью резюме, они имеют наивысшее значение. Письмо должно содержать твои задачи и обязанности, а также оценку твоей работы. Следующая часть письма описывает тебя как сотрудника и твои отличительные черты.

Кроме того, ты можешь перечислить людей, способных подтвердить твои профессиональные навыки или сообщить о проектах, которые вы выполняли вместе. Естественно, эти люди должны знать, что им могут позвонить, ссылаясь на это.

Образцы работ

Образцы работ особенно необходимы, и тебе, скорее всего, понадобится отправить примеры программного кода, архитектуры или другой релевантной экспертизы. Также может пригодиться ссылка на написанную тобой статью или на видео, по которому можно понять, как ты делаешь профессиональную презентацию.

Титульный лист и фото

Требуется ли титульный лист? Это вопрос вкуса — можешь сделать, если есть ощущение, что это пойдет резюме на пользу. В худшем случае это еще одна страница, которую должен прочитать сотрудник отдела кадров.

Что касается фотографии, то на титульном листе или где-то еще фото необязательно, но иногда положительно оценивается как дополнение. То же касается возраста, происхождения, детей и семейного положения. В Германии не принято акцентировать на этом внимание.

Справка о несудимости

Есть определенные рабочие места, где работодатель требует справки об отсутствии судимости. Отнесись к этому с пониманием. Но не прикладывай справку, не поинтересовавшись заранее, нужна ли она твоему работодателю.

Признание иностранных профессиональных квалификаций

В Германии существует два типа профессий: регулируемые и нерегулируемые. В первом случае подтверждение твоей квалификации обязательно. Это относится к врачам, медсестрам, юристам и судьям, учителям и инженерам.

Для математиков, экономистов, программистов и подобных специалистов аккредитация иностранных дипломов нужна только в исключительных случаях, когда этого требует компания по найму. Иногда компании запрашивают только официальный перевод диплома с подтверждением (нострификацией).

Копии документов должны быть официально заверены немецкими властями (например, офисом окружного секретаря, посольством Германии, консульством Германии). Если ты подаешь заявку лично с использованием оригинальных документов, официальная сертификация не требуется — в этом случае достаточно простых фотокопий.

INFO Если ты приехал из ЕС, тогда твоя степень будет признана без индивидуальной оценки эквивалентности (если твоя страна была членом ЕС, когда ты его получил). Если нет, то тебе нужно предоставить сертификат компетентного органа страны, в которой было получено образование.

Как правило, за процедуру аккредитации взимается сбор в размере 400 евро, в редких случаях — больше.

Важно: уточни у своего работодателя заблаговременно, необходима ли процедура аккредитации, и если да, то что именно она будет включать.

Подтверждение можно получить в любом из офисов по аккредитации, работодатель без проблем поможет тебе найти такое учреждение и подать заявку.

Если ты намерен сделать все самостоятельно, посети веб-сайт LAGeSo и найди профессию, для которой нужно аккредитовать твою иностранную квалификацию. К сожалению, информация на этом сайте только на немецком языке.

А теперь о зарплате

В Германии есть существенная разница между валовой и чистой зарплатой (брутто и нетто), и это тоже стоит иметь в виду. Прежде чем ты получишь зарплату в конце месяца, из нее вычитается определенная сумма. Эти вычеты включают в себя как подоходный налог (авансовым платежом), так и взносы по безработице, здравоохранению, пенсии, страхованию от несчастных случаев и страхованию на случай длительного ухода. Они вычитаются твоим работодателем и затем направляются в налоговую инспекцию. Оставшийся чистый доход переводится непосредственно на твой банковский счет.

Средняя зарплата для ИТ-специалиста составляет 60 000 евро в год. Эта же сумма является примерно необходимой для быстрого получения рабочей визы (об этом ниже). Большого разброса зарплат в Германии нет. Повышение идет постепенно, 5% в год.

При упоминании зарплаты всегда имеется в виду брутто. По грубой оценке, на руки останется 50%. Меньше налогов платят те, кто находится в браке с неработающей супругой и детьми (разница — до 1000 евро).

Важно: эти платежи предусматривают полное покрытие (даже стоматолог и психотерапевт) в медицинской системе Германии и пенсионной системе Германии. При работе в течение пяти лет появляется пенсия, которую будет получать даже иностранец, даже если никогда больше в Германии не работал. Важно учитывать и намного более низкие ипотечные ставки — иногда это 1–3% годовых.

Все образование в Германии тоже покрывается из этих налогов. При сравнении важно учитывать эти факторы. Налоги в Германии намного больше, чем в России, и платят их по-другому, но и получают работающие люди от государства намного больше.

Важно: внимательно читай подробную информацию о налогах на заработную плату!

Трудовой договор

Если ты заключаешь трудовой договор с работодателем в Берлине, то его условия будут такими, какие вы установили в предварительных переговорах. Трудовой договор заключается в письменной форме и содержит следующие пункты:

имя и адрес;

дата начала (начало трудовых отношений);

дата окончания (опционально);

продолжительность испытательного срока;

место работы;

описание работы;

вознаграждение (бонусы, премии, правила, касающиеся налогов и сборов);

рабочее время (обычно пять дней в неделю, 40 часов в неделю, восемь часов в день плюс часовой перерыв на обед);

периоды уведомления;

коллективные договоры и трудовые договоры (специальные правила стоит уточнить у работодателя);

отпускные дни (минимальный установленный законом отпуск — 24 дня).

Рабочая виза

Все специалисты с признанным университетским образованием или дипломом, сравнимым с немецким университетским образованием, имеют право на так называемую голубую карту ЕС и разрешение на работу. Чтобы получить его, тебе нужно доказать, что у тебя есть работа в Германии, соответствующая твоей квалификации.

Специалисты в области математики, информационных технологий, естественных наук и инженерии могут претендовать на голубую карту, если они зарабатывают столько же, сколько сопоставимые немецкие специалисты, но не менее 41 808 евро брутто в год (уровень потенциального дохода важен, он должен быть не ниже установленного минимума). В этом случае Федеральное агентство по трудоустройству должно утвердить твою работу. Но этого одобрения не требуется, если ты получил высшее образование в Германии.

Список документов на Blue Card легко гуглится, но важно знать, что перевод на немецкий язык обязателен для всех документов, кроме загранпаспорта, гражданского паспорта и страховки; на всех оригиналах документов (кроме германских) должен стоять переведенный апостиль; вместе с оригиналами подаются по две копии к каждому документу.

Голубая карта ЕС позволяет получить вид на жительство через 33 месяца и обеспечить свою семью видом на жительство на период твоего трудового контракта. Если же твои языковые навыки соответствуют уровню B1 Общеевропейской справочной системы по языкам (CEFR), то ты сможешь получить постоянный вид на жительство уже через 21 месяц.

Не соответствуешь условиям получения голубой карты? Без паники. Если у тебя есть работа, соответствующая твоей квалификации, в соответствии с разделом 18 (4) Закона о проживании ты имеешь право на «вид на жительство с целью трудоустройства», если Федеральное агентство по трудоустройству утвердило твою работу. И эту заявку даже не понадобится самостоятельно подавать на утверждение: заинтересованный работодатель сделает это сам или подскажет, как пройти процедуру регистрации, пока ты находишься у себя дома.

Короче!

Получить работу в Германии сейчас просто, и это, считай, уникальный момент. Это намного проще, чем тебе может показаться, если ты еще не соприкасался с системой найма. В Европе ценят квалифицированных специалистов, людей, умеющих думать нестандартно, мыслить нешаблонно и ответственно подходить к проектам. Чтобы получить такого специалиста, компании готовы предложить льготные условия.

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Сравнение только по чистым доходам между Москвой и Берлином даст разницу 500–1000 евро. Если же ты готов пожить в немецкой провинции, то разница будет существенной — зарплаты вне крупных городов не намного меньше, а вот цены на жилье — значительно ниже. Уровень жизни в немецкой провинции зачастую выше, чем в крупных городах. Единственная проблема — скучновато, тусовок и ночной жизни мало.

Наибольшую выгоду получат те, кто переезжает из российской провинции в немецкую. Тут будет и резкий скачок качества жизни, и рост доходов.

В общем, все, что тебе требуется, — это желание найти работу мечты и немного терпения, чтобы пройти не самые сложные в мире бюрократические процедуры.