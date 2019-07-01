Болгарский ИБ-исследователь Петко Петков (Petko Petkov) обнаружил уязвимость в программном обеспечении, используемом в местных детских садах. Эксперт не только запостил видео с эксплуатацией этого бага в Facebook, но и опубликовал на GitHub подробное описание проблемы и PoC. При этом Петков писал, что попытался связаться с производителем уязвимого решения и местными властями, однако на его запросы никто не ответил.

В ролике исследователь демонстрирует атаку на местный муниципальный сайт, через которой родители могут записывать своих детей в детские сады, а также эксплуатирует баг для получения данных 235 543 гражданах города Стара-Загора, чье население составляет 333 000 человек. Хуже того, исследовать объясняет, что то же уязвимое ПО используется в других регионах Болгарии, то есть в потенциальной опасности находятся личные данные куда большего числа людей.

Если эксперт хотел привлечь внимание к проблеме, ему это определенно удалось. Вскоре после публичного раскрытия информации об уязвимости болгарские правоохранители арестовали Петкова. Он был заключен под арест на 24 часа, но впоследствии исследователя отпустили.

Эксперту по-прежнему предъявляют обвинения по статье 319A Болгарского уголовного кодекса (получение правительственной информации незаконным путем). По данным местных СМИ (1 , 2 , 3 , 4), исследователю грозит тюремное заключение сроком от одного до трех лет и штраф в размере до 5000 болгарских левов (2900 долларов США).

В настоящее время власти Стара-Загора были вынуждены отказаться от использования уязвимого ПО (1 , 2 , 3), так как им тоже не удалось связаться с его разработчиками и получить официальные комментарии. Сообщается, что компания Information Services AD будет обязана устранить проблемы в ПО за свой счет.

Информация о гражданах, которую обнаружил специалист, обычно хранится в центральной национальной БД, которой управляет ГРАО. Согласно официальному сайту ведомства, в базе хранятся данные 10,5 млн граждан, включая их имена, адреса, данные о семейном положении, смерти, происхождении, паспортные данные и информация о ближайших родственниках (детях, братьях и сестрах).