С 25 по 28 июля в Сочи на курорте «Горки Город» пройдет пятая профессиональная конференция для управленцев в сфере информационной безопасности «Код ИБ ПРОФИ». Более 100 директоров по ИБ со всей страны и четыре дня на полное погружение в вопросы кибербезопасности.

«Собрав обратную связь с участников прошлых „ПРОФИ“, мы пришли к выводу, что безопасники хотят больше практики и интерактива на конференциях. В связи с этим в сочинском „Коде ИБ“ будет организован еще один (третий) образовательный поток, который будет состоять только из воркшопов и киберучений», — комментирует программный директор «Кода ИБ ПРОФИ» Алексей Лукацкий.

Учения по разным темам готовят Дмитрий Мананников, Рустем Хайретдинов («Атак Киллер»), Сергей Волдохин («Антифишинг») и сам Алексей Лукацкий (Cisco). В частности, на воркшопе Сергея Волдохина по фишингу участники будут отрабатывать навыки распознавания и составления фишинговых писем, чтобы суметь грамотно объяснить пользователям риски открытия подозрительных сообщений. А на практикуме Дмитрия Мананникова — учиться искать экономически эффективные проекты по ИБ.

Два потока мастер-классов всецело раскроют тему управления информационной безопасностью. Своими наработками поделятся:

Алексей Пятигорский («Ростелеком-Солар»), который расскажет, как распознать атаку;

(«Ростелеком-Солар»), который расскажет, как распознать атаку; Лев Палей (СО ЕЭС) — как выбрать идеальное средство защиты для компании на примере систем SIEM, IDS, «песочниц» и сканеров безопасности;

(СО ЕЭС) — как выбрать идеальное средство защиты для компании на примере систем SIEM, IDS, «песочниц» и сканеров безопасности; Илья Борисов (ThyssenKrupp) — как создавать убедительные презентации для руководства, используя всего семь слайдов;

(ThyssenKrupp) — как создавать убедительные презентации для руководства, используя всего семь слайдов; Наталья Гуляева (Hogan Lovells) — как готовить доказательства в судах при информационных спорах на примерах из личной судебной практики.

«В этом году в Сочи мы проведем еще один новый для формата „ПРОФИ“ интерактив, — сообщает продюсер конференции Ольга Поздняк. — Участники и эксперты разобьются на десять мини-групп, в каждой из которых обсуждение будет строиться вокруг одной из актуальных тем, предложенных каждым спикером. Таким образом мы создадим условия для продуктивного обмена идеями и опытом по теме информационной безопасности».

Приключенческая программа по традиции пройдет на море и в горах. Участников ждет морская регата и трекинг по живописным тропам Кавказского хребта. Большая часть билетов на конференцию уже продана, и за знаниями на «ПРОФИ» летят участники со всех уголков страны и даже из близлежащих государств. В числе делегатов руководители служб ИБ таких компаний, как АК Барс Банк, Сбербанк, S7 IT, «Золотая Корона», Национальный банк Казахстана, «Газпром Трансгаз», «Лимак», и многих других.

Ознакомиться с полной программой конференции можно по ссылке: https://clck.ru/GwFeo