Разработчик Тайлер Уорд (Tyler Ward) обнаружил проблему в работе разъема USB Type-C на новых одноплатных компьютерах Raspberry Pi 4.

Напомню, что более мощные «малинки» с портами HDMI, поддержкой USB-C и 4k появились в продаже в прошлом месяце, и разработчики гордо сообщали, что по производительности Pi 4 может сравниться с дектопными ПК.

Уорд объяснил, что Raspberry Pi 4, по сути, укомплектовали портом USB-C, который не работает с множеством кабелей (и, например, зарядных устройств). Так как Raspberry это открытый продукт, исследователь изучил схемы, свободно доступные в сети, и обнаружил, что при разработке Raspberry Pi 4 порт USB-C попросту был неправильно спроектирован. Так, два CC контакта должны иметь собственный резистор на 5,1 кОм, но инженеры Raspberry создали собственную имплементацию, которая использует только один резистор. В итоге совместимость с некоторыми мощными зарядными устройствами оказалась нарушена.

Нормально функционировать с USB-C на Pi 4 не могут так называемые e-marked кабели (например, кабели Apple USB-C или Google Pixel 3). Такие кабели представляют собой полнофункциональные кабели USB-C с микросхемами внутри, которые обеспечивают согласование управления питанием, дополнительных режимов скоростей передачи данных и так далее. Поскольку порт Pi 4 USB-C спроектирован неправильно, эти «умные» кабели обнаружат Pi 4 как Audio Adaptor Accessory и откажутся работать. К счастью, эта проблема не повреждает Raspberry Pi 4 и не создает опасности возгорания. Устройство попросту не включается.

Сооснователь Raspberry Pi Эбен Аптон уже сообщил СМИ, что проблема будет исправлена только в новой редакции платы, которая выйдет в ближайшие месяцы. Пока пользователям придется использовать обходные пути: один из них — пользоваться мнее "умными" кабелями, например, официальным зарядным устройством Pi 4.