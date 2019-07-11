В конце июня инженеры Raspberry Pi Foundation официально представили четвертое поколение одноплатных компьютеров Raspberry Pi. По сравнению с более старыми моделями, Raspberry Pi 4 значительно изменился и обзавелся сразу несколькими заметными новшествами. Основные технические характеристики нового одноплатника таковы:

четырехядерный 64-битный процессор Cortex-A72 с поддержкой H.264 и H.265 и частотой 1,5 ГГц;

оперативная память LPDDR4 SDRAM объемом 1, 2 или 4 Гб на выбор;

два порта micro-HDMI с поддержкой двух мониторов и 4K;

VideoCore VI GPU с поддержкой OpenGL ESx;

поддержка Bluetooth 5.0, два порта USB 3.0 (в дополнение к двум USB 2.0) и порт USB Type-C, заменивший micro-USB;

полноценный Ethernet 1 Гбит/с (USB больше не будет «бутылочным горлышком»), Wi-Fi с поддержкой 802.11ac.

Стоимость новинки напрямую зависит от количества памяти на борту. Так, версия с 1 Гб ОЗУ стоит 35 долларов США, а вариации с 2 и 4 Гб обойдутся в 45 или 55 долларов, соответственно.

Не прошло и месяца, как разработчики Offensive Security сообщили, что уже подготовили сборку Kali Linux для обновленной и ставшей мощнее «малинки». Основанная на Debian, Kali Linux уже много лет является операционной системой номер один для всевозможных хакеров и пентестеров.

В настоящее время Kali Linux для Raspberry Pi 4 доступна только в 32-битном варианте, хотя в Offensive Security обещают выпустить 64-битную версию в самом ближайшем будущем.

32-битную версию Kali Linux для Pi 4 можно загрузить здесь, а подробные инструкции по ее настройке доступны здесь.