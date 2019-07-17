Анонимный злоумышленник похитил личные данные миллионов граждан Болгарии и разослал эту информацию местным СМИ. Судя по всему, дамп был извлечен из сети Национального налогового управления.

Вскоре на официальном сайте ведомства появилось официальное заявление об инциденте. Сообщается, что Налоговое управление проводит расследование случившегося, вместе с представителями Министерства внутренних дел и Государственного агентства национальной безопасности. Первичная проверка распространенного хакером дампа показала, что данные подлинные, то есть факт взлома уже подтвержден.

Дампы содержат имена, личные идентификационные номера, домашние адреса и информацию о доходах граждан. Большая часть этих сведений не нова, записи начинаются с 2007 года, но также в базах присутствует и более новая информация. Кроме того, помимо специфической налоговой информации, в БД можно найти и другие данные, по всей видимости импортированные из систем других государственных учреждений. К примеру, похоже, БД содержат информацию Национального фонда медицинского страхования, болгарского Агентства занятости и одного из болгарских таможенных органов.

Согласно сообщениям местных СМИ (1, 2, 3, 4, 5), которые получили от взломщика образцы украденных данных, хакер заявляет, что суммарно похитил личные данные более пяти миллионов человек (все население Болгарии составляет семь миллионов).

Злоумышленник утверждает, что похитил 110 баз данных из сети налогового управления, чей общий объем равен примерно 21 Гб. Пока взломщик поделился с местными СМИ только 57 БД, общим объемом 11 Гб, но пообещал опубликовать остальные дампы в ближайшие дни.

Известно, что хакер связался с болгарскими СМИ с электронной почты на Yandex.ru и в письме цитировал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявляя: «Ваше правительство глупое. Ваша кибербезопасность — пародия».

В интервью болгарскому телеканалу злоумышленник и вовсе сообщил, что он русский и женат на гражданке Болгарии. Также он утверждает, что имел доступ к сети налогового управления более 11 лет. Но нужно понимать, что эта информация не имеет каких-либо подтверждений.

Нужно сказать, что взлом уже спровоцировал немалый скандал в политических кругах. Так, уже через несколько часов после того, как о взломе и утечке данных стало известно, оппозиционная партия Демократическая Болгария потребовала отставки министра финансов страны Владислава Горанова.