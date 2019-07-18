Независимый исследователь из Небраски Сэм Карри (Sam Curry) обнаружил XSS-уязвимость в своей Tesla Model 3. Баг позволял извлечь и модифицировать информацию об автомобиле и принес Карри 10 000 долларов по программе bug bounty.

Ошибку исследователь нашел случайно, ради интереса попытавшись проверить свое авто на защиту от различных атак. Свои тесты Карри начал с изучения поля «Name Your Vehicle» в информационно-развлекательной системе автомобиля. Это поле позволяет присвоить автомобилю имя, необходимое для сохранения информации в учетной записи, чтобы пользователь мог видеть ее в мобильном приложении и при получении push-уведомлений.

Эксперт пытался выяснить, уязвим ли автомобиль к атакам форматирования строки (и назвал авто «% x.% X.% X.% X»). Попытка не увенчалась успехом, однако исследователь заметил, что Tesla поддерживает длинные строки символов, чем и решил воспользоваться, прибегнув к помощи инструмента XSS Hunter. Увы, эти попытки тоже ни к чему не привели. После Карри попробовал поступиться к встроенному браузеру авто, но тоже не добился ничего и сдался, на этом завершив поиск багов. Про запущенный XSS Hunter Карри к этому моменту уже попросту забыл.

Однако в июне в лобовое стекло его автомобиля попал камень, и оно треснуло. В сервис для замены лобового стекла Карри обратился при помощи приложения, а на следующий день получил текстовое уведомление: как оказалось, забытый XSS hunter нашел что-то интересное, а именно слепую XSS.

Баг обнаружился в контексте субдомена Tesla, который предоставлял доступ к текущей информации об автомобиле (включая VIN, скорость, температуру, версию прошивки, давление в шинах, местный часовой пояс, информацию о блокировке и так далее). И срабатывание полезной нагрузки XSS hunter, разумеется, спровоцировал запрос на замену лобового стекла, в позволивший собрать данные о транспортном средстве.

Попытка получить доступ к уязвимому субдомену привела к ошибке, так как он, вероятно, был ограничен для внутреннего использования. В блоге исследователь объясняет, что так живые сотрудники поддержки могут взаимодействовать с автомобилем клиента, отправляя обновления и, скорее всего, изменяя конфигурацию. То есть злоумышленнику, который попытался бы воспользоваться этой слепой XSS-уязвимость, нужно было предварительно отправить несколько запросов в службу поддержки, чтобы получить контекст DOM и JavaScript. В итоге атакующий собирал достаточно данных для формирования запроса, с помощью которого мог получить информацию как о самом автомобиле, так и о его владельце.

Карри сообщил о своем открытии инженерам Tesla и уязвимость, получившая высокий уровень опасности, была исправлена уже 12 часов спустя. Исследователю было выплачено вознаграждения в размере 10 000 долларов за ответственное раскрытие бага.