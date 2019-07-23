В начале сентября 2017 года стало известно о масштабной утечке данных, которую допустило одно из крупнейших бюро кредитных историй в мире, Equifax. Тогда представители североамериканского подразделения Equifax сообщили, что неизвестные злоумышленники завладели личной информацией примерно 145 млн человек (всего в США проживает 324 млн человек), включая их номера социального страхования и водительских удостоверений, полные имена, и адреса. Также пострадали 15,2 млн жителей Великобритании и около 8000 канадских пользователей.

Позже выяснилось, что масштабы инцидента были даже серьезнее, чем предполагалось изначально. Так, компрометации подверглись не только вышеперечисленные данные, но и индивидуальные номера налогоплательщиков (в США ими пользуются те, кто не имеет номера социального страхования), email-адреса пользователей, детальные данные о водительских удостоверениях (в частности, даты и места выдачи документов) и даже информация о банковских картах.

Как стало известно теперь, Equifax, наконец, сумело урегулировать юридические проблемы, возникшие после этой масштабной утечки данных. В результате судебные разбирательства по искам, поданным Федеральной торговой комиссией США (FTC), государственными прокурорами, а также по коллективному иску от пострадавших, были приостановлены.

В рамках соглашения, заключенного с Федеральной торговой комиссией, Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) и 50 штатами и округами США, Equifax обязуется выплатить пострадавшим сторонам не менее 575 миллионов долларов и, возможно, до 700 миллионов долларов.

Около 300 миллионов долларов из этой суммы будут направлены в фонд, который предоставит пострадавшим пользователям услуги кредитного мониторинга. Также данный фонд компенсирует затраты тем потребителям, которые из собственного кармана приобрели услуги по кредитному мониторингу или мониторингу личности у Equifax и понесли другие расходы в результате взлома.

Если исходных 300 миллионов окажется недостаточно, впоследствии Equifax добавит в фонд еще 125 миллионов.

Также Equifax выплатит штрафы в размере 175 миллионов долларов 48 штатам США, округам Колумбия и Пуэрто-Рико, а также 100 миллионов долларов в адрес Бюро финансовой защиты потребителей.

Кроме того, начиная с января 2020 года бюро кредитных историй обязуется предоставлять своим клиентам по шесть бесплатных кредитных отчетов каждый год на протяжении семи лет (сейчас в год можно заказать всего один бесплатный отчет).