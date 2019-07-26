Вчера, 25 июля 2019 года, от атаки пока неназванного шифровальщика пострадала компания City Power, являющаяся одним из крупнейших поставщиков электроэнергии для южноафриканского мегаполиса Йоханнесбурга. В итоге жители крупнейшего города в Южной Африке массово жалуются на отключения электроэнергии.

Согласно официальному сообщению компании, атака вымогателя затронула базу данных, внутреннюю сеть, веб-приложения и официальный сайт City Power. Из-за отсутствия доступа к внутренним приложениям сотрудникам компании было сложно реагировать на сообщения о сбоях с той же скоростью, что обычно.

Технические подробности инциденты и название малвари, посеявшей хаос в инфраструктуре компании, пока не раскрываются.

The virus has affected our customers' ability to vend, that is buying electricity, upload invoices, or access our website.

It may also affect our response to some outages as the system to order and dispatch material is affected. @CityofJoburgZA — @CityPowerJhb (@CityPowerJhb) July 25, 2019

Кроме того, южноафриканское отделение Business Insider пишет, что 25 числа каждого месяца многие южноафриканцы получают зарплату, и именно в этот день они оплачивают новые пакеты электроэнергии на предстоящий месяц. Из-за атаки на City Power люди столкнулись с невозможностью приобрести электричество. Также в социальных сетях можно найти множество жалоб на отключения электроэнергии в Йоханнесбурге.

@CityPowerJhb please an update???? This is getting ridiculous. We have exotic fish in a fish tank that need their air filter on!! — Haley (@BellaNymph) July 25, 2019

Like since after 9pm last night till now we don't have power😭☹️💔 — Jamal Al-Fayeed (@uManqobaM) July 25, 2019

Нужно заметить, что жителям Йоханнесбурга в какой-то степени еще повезло. Дело в том, что атака затронула только сеть City Power, но не коснулась городской инфраструктуры мегаполиса, а в последнее время шифровальщики все чаще «берут в заложники» целые города. Так, только за последние месяцы выкуп операторам вымогательского ПО были вынуждены заплатить власти американских городов Ривьера-Бич (600 000 долларов США) и Лейк Сити (500 000 долларов США), а также округа Джексон (400 000 долларов США).

Хуже того, на этой неделе губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс (John Bel Edwards) Луизиана и вовсе сообщил, что до 21 августа вводит чрезвычайное положение. Причиной для этого послужила серия вымогательских атак, направленных на школьные округа в Северной Луизиане. В результате этих инцидентов ИТ-сети трех школьных округов были отключены, а файлы оказались зашифрованы и недоступны.