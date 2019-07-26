Вчера, 25 июля 2019 года, от атаки пока неназванного шифровальщика пострадала компания City Power, являющаяся одним из крупнейших поставщиков электроэнергии для южноафриканского мегаполиса Йоханнесбурга. В итоге жители крупнейшего города в Южной Африке массово жалуются на отключения электроэнергии.

Согласно официальному сообщению компании, атака вымогателя затронула базу данных, внутреннюю сеть, веб-приложения и официальный сайт City Power. Из-за отсутствия доступа к внутренним приложениям сотрудникам компании было сложно реагировать на сообщения о сбоях с той же скоростью, что обычно.
Технические подробности инциденты и название малвари, посеявшей хаос в инфраструктуре компании, пока не раскрываются.

Кроме того, южноафриканское отделение Business Insider пишет, что 25 числа каждого месяца многие южноафриканцы получают зарплату, и именно в этот день они оплачивают новые пакеты электроэнергии на предстоящий месяц. Из-за атаки на City Power люди столкнулись с невозможностью приобрести электричество. Также в социальных сетях можно найти множество жалоб на отключения электроэнергии в Йоханнесбурге.

Нужно заметить, что жителям Йоханнесбурга в какой-то степени еще повезло. Дело в том, что атака затронула только сеть City Power, но не коснулась городской инфраструктуры мегаполиса, а в последнее время шифровальщики все чаще «берут в заложники» целые города. Так, только за последние месяцы выкуп операторам вымогательского ПО были вынуждены заплатить власти американских городов Ривьера-Бич (600 000 долларов США) и Лейк Сити (500 000 долларов США), а также округа Джексон (400 000 долларов США).

Хуже того, на этой неделе губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс (John Bel Edwards) Луизиана и вовсе сообщил, что до 21 августа вводит чрезвычайное положение. Причиной для этого послужила серия вымогательских атак, направленных на школьные округа в Северной Луизиане. В результате этих инцидентов ИТ-сети трех школьных округов были отключены, а файлы оказались зашифрованы и недоступны.

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