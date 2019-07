Вчера, 25 июля 2019 года, от атаки пока неназванного шифровальщика пострадала компания City Power, являющаяся одним из крупнейших поставщиков электроэнергии для южноафриканского мегаполиса Йоханнесбурга. В итоге жители крупнейшего города в Южной Африке массово жалуются на отключения электроэнергии.

Согласно официальному сообщению компании, атака вымогателя затронула базу данных, внутреннюю сеть, веб-приложения и официальный сайт City Power. Из-за отсутствия доступа к внутренним приложениям сотрудникам компании было сложно реагировать на сообщения о сбоях с той же скоростью, что обычно.

Технические подробности инциденты и название малвари, посеявшей хаос в инфраструктуре компании, пока не раскрываются.

The virus has affected our customers' ability to vend, that is buying electricity, upload invoices, or access our website.

It may also affect our response to some outages as the system to order and dispatch material is affected. @CityofJoburgZA

— @CityPowerJhb (@CityPowerJhb) July 25, 2019