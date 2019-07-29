Эксперты Palo Alto Networks опубликовали отчет, согласно которому 15-летний червь MyDoom (он же Novarg, Mimail и Shimg) не просто до сих пор «жив», но даже наращивает активность.

Напомню, что MyDoom появился еще в далеком 2004 году и считается одной из самых известных угроз за всю историю наблюдений. Этот червь стал настоящим рекордсменом по скорости распространения и даже умудрился частично парализовать работу поисковых систем (Google, Yahoo!, AltaVista и Lycos), а на пике активности исходящий от MyDoom спам снизил мировой интернет-трафик на 10 процентов. В то время MyDoom генерировал 16-25% от общего числа всех писем в мире.

В 2011 году эксперты McAfee и вовсе признали MyDoom самой «дорогой» малварью в истории: убытки, связанные с потерей производительности и прекращением торговли в связи с заражением вирусом в результате крупных спам-кампаний, в конечном итоге составили 38 миллиардов долларов.

MyDoom распространяется через электронные письма с вредоносными вложениями. На каждой новой зараженной машине малварь ищет новые email-адреса в различных файлах, а затем рассылает свои копии по всем обнаруженным адресам. При этом спам маскируется, к примеру, под уведомления о неудачной доставке сообщения, или тема письма может содержать случайные символы и слова «hello», «hi» и так далее. Казалось бы, такие приманки можно отнести к числу самых примитивных, но они работают до посей день.

Эксперты Palo Alto Networks пишут, что в период с 2015 по 2018 год порядка 1,1% всех электронных писем с вредоносными вложениями содержали червя именно MyDoom. Жертвами таких вредоносных рассылок становятся компании из самых разных отраслей, начиная от высоких технологий, оптовой и розничной торговли, до здравоохранения, образования и производства.

В первой половине 2019 года MyDoom даже продемонстрировал небольшой рост количества образцов малвари, а также увеличение количества вредоносных писем, отправляемых и получаемых жертвами. Основными источниками такой корреспонденции являются США, Китай и Великобритания.

Исследователи отмечают, что фактически MyDoom полностью самодостаточен и автономен. Червь может распространяться вечно, до тех пор, пока люди продолжают открывать почтовые вложения.