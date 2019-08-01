Специалисты аналитической компании ExtraHop предупреждают, что инструменты для корпоративной безопасности, аналитики и управления оборудованием могут собирать куда больше данных, чем полагают их клиенты.

Исследователи не раскрывают названий конкретных компаний и софта, но сообщают, что некоторые решения для аналитики и безопасности передают информацию своих пользователей на удаленные серверы, причем люди не знают об этом.

В отчете ExtraHop описаны четыре таких случая, зафиксированные в 2018-2019 годах. О передаче данных своих клиентов не уведомляют: решение для обеспечения endpoint-безопасности, ПО для управления оборудованием в больницах, камеры наблюдения, а также софт для анализа безопасности, используемый неназванным финансовым учреждением. Хуже того, изучив случаи больницы и финансового учреждения, аналитики пришли к выводу, что из-за передачи данных возникают потенциальные юридические риски, связанные с раскрытием конфиденциальной информации третьим лицам.

Так, исследователи зафиксировали:

передачу зашифрованного трафика в общедоступное облако после завершения оценки;

отправка данных в облако без авторизации;отправка данных на известный вредоносный IP-адрес, расположенный в Китае;

отправка более 1 Тб пользовательских данных из Соединенных Штатов на серверы поставщиков в Великобритании.

Исследователи отмечают, что сам по себе сбор и передача данных не является незаконным, однако если это происходит правильно и с ведома клиента. Увы, в обнаруженных случаях, все было совсем не так.

К примеру, камеры безопасности передают данные на IP-адрес в Китае, который ранее был связан с распространением малвари, а аналитическое ПО, судя по всему, нарушило закон Грэмма-Лича-Блайли, передавая личные данные людей за границу. В другом случае эксперты обнаружили, что решение, у которого закончился пробный период, продолжало собирать информацию еще как минимум два месяца.