Представители Министерства юстиции США сообщили, что в конце прошлой недели кениец Амил Хассан Рааг (Amil Hassan Raage) признал себя виновным по одному из обвинений в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

При помощи своих сообщников Кении мошенник успешно выдавал себя за сотрудника компании Dell и сумел обмануть сотрудников Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) и неназванного колледжа в Пенсильвании, воспользовавшись так называемой компрометацией посредством деловой переписки (business email compromise, BEC).

Иными словами, в переписке мошенник сумел убедить представителей учебных заведений в том, что он представляет компанию Dell, и вынудил их перевести на свой счет в банке Wells Fargo в Миннесоте (якобы в качестве оплаты за оборудование и услуги Dell) несколько платежей. В общей сложности Калифорнийский университет в Сан-Диего перечислил скамеру 749 158 долларов США, а неназванный колледж в Пенсильвании 123 643 доллара США. После каждого нового платежа преступник незамедлительно снимал деньги или переводил их на другие счета.

Так, в период с 8 августа по 12 сентября 2018 года сотрудники UCSD направили на счет Раага 28 платежей, тогда как другое учебное заведение переводило мошеннику деньги шесть раз. Оба университета прекратили платить Раагу лишь после того, как их предупредили о мошенничестве.

Как только университеты перестали платить, а счета оказались заморожены, Рааг сбежал в Кению (22 сентября 2018 года), пытаясь скрыться от пристального внимания американских властей. Однако кенийские правоохранители пошли навстречу ФБР и Минюсту США, и в результате 7 мая 2019 года Рааг был арестован, а уже 23 мая 2019 года его экстрадировали обратно в Соединенные Штаты, где он в итоге предстал перед судом.

«Современные преступники, такие как Рааг, давно отказались от использования лыжной маски и машины для побега, вместо этого их излюбленным оружием стал компьютер», — завил прокурор Роберт Брюер (Robert Brewer), объявляя о признании Раагом вины.

Вынесение приговора по делу Амила Хассана Раага назначено на октябрь 2019 года. Мошеннику грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомню, что BEC-атаки давно представляют собой большую проблему. К примеру, весной текущего года свою вину в содеянном признал другой мошенник, обманувший компании Google и Facebook более чем на 100 млн долларов США.

К тому же недавно эксперты Центра приема жалоб на мошенничество в Интернете (IC3) при ФБР предупреждали о том, что лишь за последний год жертвы BEC-скама лишились более чем 1,3 млрд долларов из-за действий злоумышленников.