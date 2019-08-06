В рамках августовского вторника обновлений, то есть 13 августа 2019 года, Microsoft отключит VBScript по умолчанию в браузере Internet Explorer 11, так как уязвимости в скриптовом движке слишком часто эксплуатируют злоумышленники.

Отключение произойдет с релизом накопительных обновлений для Windows 7, 8 и 8.1. Напомню, что в Windows 10 проблемный движок был отключен еще в прошлом месяце, а в целом постепенный отказ от VBScript, который впервые был представлен еще в далеком 1996 году, претворяют в жизнь с 2017 года.

Если VBScript все же будет необходим, к примеру, для старого сайта, устаревший движок все же можно будет включить вручную (через реестр и групповые политики), однако специалисты Microsoft настоятельно не рекомендуют так подступать и советуют как можно скорее прекратить использование VBScript вообще.

Стоит отметить, что VBScript используется в хакерских атаках еще со временем легендарного червя I Love You (2000 год), а в наши дни уязвимости в движке сценариев активно эксплуатируют северокорейские хак-группы.