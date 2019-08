IoT-малварь Echobot – это очередная вариация известного вредоноса Mirai, обнаруженная ИБ-специалистами Palo Alto Networks в начале июня 2019 года. Эксперты компании Akamai уже посвятили этой угрозе детальный отчет, из которого стало ясно, что Echobot следует за общим трендом: авторы малвари не привнесли в код Mirai ничего нового, но добавили к исходникам новые, дополнительные модули. В настоящее время ботнет Echobot используется для организации DDoS-атак.

Когда малварь впервые заметили исследователи Palo Alto Networks, Echobot использовал эксплоиты для 18 уязвимостей. Но вскоре эксперты Akamai обнаружили другую вариацию Echobot, применявшую уже 26 разных эксплоитов, как старых, так и новых. Тогда малварь атаковала различные NAS, маршрутизаторы, NVR, IP-камеры, IP-телефоны и так далее.

На этой неделе независимый ИБ-специалист Карлос Брендель Альканис (Carlos Brendel Alcañiz) сообщил, что авторы Echobot снова расширили арсенал своего вредоноса, и теперь на вооружении малвари находятся уже 59 всевозможных эксплоитов.

Just a couple hours ago I received an exploit targeting Asus devices. Nothing interesting so far. The "richard" file is a shitty dropper, but the malware is just a bot that propagates itself using 61 different RCE exploits. I guess Richard is trying hard to get popular ^^ pic.twitter.com/xA1Tn2o3z1

