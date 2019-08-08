Представители Twitter сообщили, что недавно компания обнаружила и исправила проблему в своей рекламной платформе. Из-за бага, начиная с мая 2018 года по август 2019 года рекламодателям предоставлялись некоторые данные о пользователях (без согласия последних), включая код страны проживания, тип используемого ими устройства и детали о рекламном объявлении.

Проблема коснулась лишь тех пользователей, которые кликнули или просмотрели рекламное объявление мобильного приложения, а затем взаимодействовали с этим приложением.

Twitter уже опубликовала список рекламных партнеров, которые могли видеть такие данные, но не назвали имена мобильных приложений, которые рекламировались на платформе и вызвали ошибку. В настоящее время компания еще продолжает расследование случившегося и обещает вскоре опубликовать дополнительную информацию.

Кроме того, разработчики обнаружили, что с сентября 2018 года Twitter фактически игнорировал выбор пользователей и в любом случае показывал им таргетированную рекламу, даже если пользователь прямо отказался от этого в настройках. Этот баг к настоящему моменту тоже уже устранили.

Напомню, что это уже не первый случай, когда Twitter случайно делится пользовательским данными с третьими сторонами. К примеру, в декабре прошлого года выяснилось, что личные сообщения пользователей могли читать разработчики некоторых приложений. А в мае текущего года стало известно о том, что из-за ошибки геолокационные данные пользователей iOS мог видеть некий «доверенный партнер» компании.