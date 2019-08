Энтузиаст, известный в Twitter под псевдонимом MG, давно и хорошо известен в ИБ-сообществе. Так, при создании вредоносного кабеля USBHarpoon именно его работами вдохновлялись такие легенды, как Кевин Митник. Дело в том, что MG не раз демонстрировал в своем микроблоге атаки через рукотворные вредоносные USB-кабели и даже несостоятельность специальных защитных переходников (такие решения известны как USB-презервативы или USB condom), которые призваны защищать от атак через USB.

HID attacks via USB drives have become too suspicious. What about embedding the attack inside a USB cable? Just a quick test for a few things I'm hoping to make over the next month. pic.twitter.com/3iNjLqXloW — _MG_ (@_MG_) January 1, 2018

#3 - BadUSB Cables wouldn't be complete without BadUSB Condoms. Tempted to get a run of these made for the vendor area at the next security con. pic.twitter.com/Iq8HHSV7qG — _MG_ (@_MG_) January 13, 2018

Свое новое творение, вредоносный кабель под названием O.MG cable, разработанное при поддержке еще нескольких талантливых инженеров, MG впервые продемонстрировал еще в начале текущего года. Такой кабель внешне не отличается от обычного, и его можно подключить к машине под управлением Linux, Mac или Windows.

Однако на деле O.MG cable совсем не так прост и определяется системой как HID (Human Interface Device), то есть USB-девайс для взаимодействия с человеком (обычно это клавиатура, мышь, игровой контроллер и так далее). Так как MG добавил своей разработке и поддержку беспроводных соединений, в итоге, благодаря подключению O.MG cable к целевой машине, злоумышленник получает возможность выполнять через Wi-Fi любые команды, будто просто набирает их на клавиатуре целевого компьютера.

You like wifi in your malicious USB cables? The O•MG cable

(Offensive MG kit)https://t.co/Pkv9pQrmHt This was a fun way to pick up a bunch of new skills. Not possible without help from: @d3d0c3d, @cnlohr, @IanColdwater, @hook_s3c, @exploit_agency #OMGCable pic.twitter.com/isQfMKHYQR — _MG_ (@_MG_) February 10, 2019

Но на этот раз MG пошел дальше демонстрации прототипа в Twitter и привез вредоносные кабели на ИБ-конференцию DEFCON, где их можно было приобрести по цене 200 долларов США за штуку. O.MG cable поставляется с уже готовыми пейлоадами, и его оператор даже имеет возможность удаленно «убить» USB-имплантат, заметая следы.

В настоящее время (при прямом подключении к кабелю) атакующий может находиться в радиусе примерно 90 метров от своей цели, но MG подчеркивает, что кабель также можно настроить для работы в качестве клиента в ближайшей беспроводной сети. И если эта беспроводная сеть имеет выход в интернет, расстояние атаки уже ничем не ограничено.

I will be dropping #OMGCables over the next few days of defcon. I will also have 5g bags of DemonSeed, if that’s your thing. I’ve been very busy with @d3d0c3d & @clevernyyyy. Details and update here: https://t.co/0vJf68nxMx 🌚🔥 pic.twitter.com/lARWTYHZU1 — _MG_ (@_MG_) August 9, 2019

Исследователь рассказал, что переделывать оригинальные кабели Apple вручную оказалось непростой задачей, но если делать кабели с нуля и в большем масштабе, эта проблема отпадет сама собой (пока на сборку одного кабеля MG тратит около 4 часов).

Дело в том, что домашний проект O.MG cable вот-вот перерастет в полноценное производство, так как с MG уже согласилась сотрудничать Hak5, и производство O.MG cable планируют поставить на поток, продавая устройства как легитимный инструмент для пентестеров и ИБ-специалистов.

Согласно блогу MG, стоимость серийных O.MG cable должна составить около 100 долларов США. Точных дат начала продаж MG пока не называет, но на сайте Hak5 уже появилась специальная страница, где можно зарегистрироваться и получить уведомление, когда кабели будут готовы.

Фото: _MG_