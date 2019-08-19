Xakep #244. Атаки по сторонним каналам
24-25 августа, в последние выходные лета, в Санкт-Петербурге традиционно пройдет компьютерный фестиваль Chaos Constructions 2019. Представляем твоему вниманию программу фестиваля.
Сейчас на фестиваль можно подать работы на конкурсы по программированию графики, музыки и анимации для разных платформ: https://c-c.ru/compos, посмотреть работы на фестивале, проголосовать за лучшие и поучаствовать в церемонии награждения.
Также не забывайте принять участие в хакатоне от Яндекса, где нужно придумать игровые навыки для голосового помощника Алисы — участвовать можно как командой, так и индивидуально. Организаторы выберут из предложенных навыков 7 лучших и пригласят их авторов на хакатон. Заявки принимаются до 22 августа 12.00!
Чтобы принять участие в хакатоне, нужно заранее разработать для Алисы игровой навык и подать заявку. Можно написать викторину, квест, симулятор, игру для детей и не только, карточную, интеллектуальную, многопользовательскую или любую другую игру. Ее нужно опубликовать в Каталоге навыков Алисы, либо, если навык приватный, прислать ссылку на его страницу в личном кабинете разработчика.
Кроме того, в этом году к выставочной зоне фестиваля присоединятся ребята из Открытой Лаборатории Идей Методик и Практик (ОЛИМП). Энтузиасты в сферах от приборостроения, программирования и оптики до дизайна и педагогики продемонстрируют свои разработки. Выставка ретро-компьютеров, а также ретро-телестудия из девяностых, погрузят вас в технические новинки из 90-х. А главное — послушать доклады, их на конференции в рамках фестиваля будет представлено более 60! Программа конференции насыщенная, полный список с расписанием можно найти на официальном сайте мероприятия: https://c-c.ru/prog
HackZone
HackZone — традиционный уютный уголок для докладов по безопасности, софтовой и хардварной. Александр Чемерис, специалист по беспроводной связи, расскажет про передачу радиосигнала без использования антенн, с помощью технологий software-defined radio. А изюминкой станет беседа об истории хакерства в постсоветском пространстве при участии журнала «Хакер». Вот темы, с которыми планируют выступить докладчики:
- Nipnull: LockPick: Открываем замки;
- Alexander Chemeris, CTO/Founder Fairwaves, Inc: Как SDR меняет мир. DARPA SC2, OpenRAN, XTRX, GPS spoofing и многое другое;
- Ксения Ермошина: Transcyberian — опыт организации нового формата криптопати. Как совместить крипту, экспериментальную электронику, странные напитки и медиаискусство?
- Олег Купреев (HWS.su): Holly grail of iPhone JTAG;
- Олег Купреев (HWS.su): Особенности эксплуатации уязвимостей на микроархитектуре XScale;
- Олег Купреев (HWS.su): Wi-Fi хакинг на Windows/Linux/OS X;
- Владимир Азаров: Концепция ИБ. Тенденции и направления векторов атак в наше время;
- Дмитрий (soxoj): Боевой OSINT: когда открытых источников не хватает. Хитрые способы получения непубличной информации и увлекательные истории расследования киберпреступлений;
- Egor Litvinov: Беспроводные технологии Wi-Fi: теория Wi-Fi, из каких фреймов состоит, для чего нужны; возможные атаки на Wi-Fi/802.11; как «ломать/снифать» 802.11 с помощью esp32;
- Egor Litvinov: Беспроводные технологии Zigbee: теория Zigbee; возможные атаки; какие бюджетные железки позволяют поиграться с Zigbee;
- Борис Меркулов: Cloud & Secutiry Engineer, Linxdatacenter: «Основные проблемы обеспечения ИБ: Типовые ошибки; Мультивендорность; Облачные сервисы»;
- Дмитрий Молдаванов: Взлом интернет: светлая и темная стороны Deep Packet Inspection;
- Александр Романов (dsec.ru): Погружаемся в AD. Разбор механизмов и утилит для повышения привилегий в Microsoft AD.
LockPick от московского сообщества DC7495: Тренируем механическое мышление, развлекаясь взломом замочков. Вас ждет введение в основные принципы и, конечно же, занимательная практика! Все квесты подготовлены профессионалами.
GameDev
Организаторы GameDev зоны на фестивале Chaos Constructions: Индикатор — некоммерческая программа обучения и поддержки инди-разработчиков, НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики, Москва.
GameDev зона — это два дня лекций от профессионалов индустрии, круглый стол «Необразованный геймдев» — про образование в сфере игровой индустрии с преподавателями и учениками. Новинки в игровых механиках и технологиях, показ игр от инди-разработчиков. Конкурс игровых навыков Яндекс Алисы.
Доклады для вас готовят:
- Сергей Гимельрейх: Как механики рассказывают истории;
- Ольга Максименкова: Геймификация образования: фан, мотивация и преодоление себя;
- Макаров Григорий: Шейдеры для всех;
- Алексей Незнанов: Искусственный интеллект и человек-творец — противостояние или синергия? Мифы и прорывы;
- Семенова Дарья: Голоса в играх. Работа с актером;
- Витте Михаил: Музыка: как это работает (вводная);
- Шабордин Кирилл: Браузер как игровая платформа, романтика и еще больше ада
- Алексей Незнанов: Игровые «ачивки» 2019. Поддельные елочные игрушки и герои социалистического труда: преодоление и вознаграждение на службе иммерсивности и аддиктивности.
We ❤️ Metrics
Большой мониторинговый митап, от создателей Big Monitoring Meetup при участии Церкви Метрик, пройдет в субботний день фестиваля.
- Константин Михайлов(Saymon): Мониторинг в ЦОД;
- Глеб Яльчик (Gaijin): Мониторинг на больших БД: проблемы и особенности;
- Вячеслав Ольховченко: Метрики живущие в Clickhouse;
- Константин Рядов: Your Prometheus exporter: from metrics creation to Grafana visualization;
- Александр Чистяков: Автоматизированная генерация дэшбордов в Grafana подручными средствами: библиотека Grafonnet и другие;
- Мартынов Сергей: The Four Golden Signals and Prometheus. О мониторинге много говорят, но мало делают. По версии Google The Four Golden Signals хватит для комплексной оценки какого-либо сервиса. И я с помощью Prometheus покажу, как правильно внедрить и оценить эти сигналы.
DevOps
IT-сообщества Петербурга представляют основу конференции. В этом году поговорим о многом: инфраструктура, анализ кода, безопасность, данные.
Доклады для вас подготовили: старейшее IT-сообщество Петербурга SPbLUG, сообщество DevOps40.ru, SPb Reliability Meetup, Atlassian User Group SPb и другие.
- Александр Калошин, CEO Backend: История создания инфраструктурного стартапа Last.Backend: боль, боль, боль и еще раз боль;
- Дмитрий Игнатьев: Велосипед (Common Lisp + .Net Core);
- Александр Калошин, CEO Backend: Кишки современного контейнерного облака: сети, волумы и шедулинг, логи и мониторинг;
- Сергей Слепков: Безопасность облаков не будет выглядеть как прежде;
- Владимир Азаров: Способы обработки данных с использованием нейросетей;
- Дмитрий Донов: Юридические аспекты защиты своего кода;
- Ирина Радченко: Экспедиция за данными: обучение работе с данными, о вузах и о реальном мире;
- Даниил Подольский: Разработка ПО: проблема экзистенциального одиночества как проблема продуктивности;
- Алексей Смирнов и Константин Тяпочкин: Обзор методов и задач области автоматизированной обработки исходных кодов (NLP on source code). От выявления профилей и мнений разработчиков до выявления рисков;
- Алексей Степаненко: Terraform - работаем с облачной инфраструктурой;
- Александр Чистяков: Жизненный цикл микросервисного приложения в Kubernetes: деплоймент и все, что после;
- Антон Воршевский: Блюющая лямбда и трансцендентные котики: функциональная парадигма как путь к просветлению в иллюзорном мире;
- Цымжитов Гончик: Чертовы обработчики писем для Jira.
Найти большинство докладчиков, пообщаться и задать вопросы можно в чате: https://t.me/ru_devops.
DevRel
Разбавят технические доклады сами разработчики, а также мотивационные спикеры и профессиональные психологи, повышающие эмпатию и мотивацию. Можно будет сыграть в игру Эмпатиум, и вот доклады:
- Анастасия Суханова: Сила EI. Профилактика выгорания;
- Екатерина Балунова: Методы и инструменты эмоционального интеллекта для выстраивания эффективных коммуникаций;
- Михаил Дроздов: Выживание в эпоху тотального смысла;
- Марина Артемьева: Эмоциональное взаимодействие и успешность;
- Елизавета Ловягина: Геймифицированные методы нематериальной мотивации;
- Елизавета Эренберг: Нетворкинг. Кому-зачем Доклад о том, что это такое, чем это полезно, как это применять и покажу-расскажу простые инструменты нетворкинга;
- Владимир Азаров: Личная эффективность. Использование своего мозга для достижения лучших результатов.
Blockchain Meetup
Blockchain Meetup порадует необычными участниками. У вас будет возможность познакомиться с евангелистом TON Labs, узнать, как использовать биткоины в губернаторских выборах, познакомиться с блокчейн-платформой NEO, пройти мастер-класс, на котором вам расскажут, как использовать смарт-контакты. При участии и поддержке SPb BlockChain Community.
Мастер-классы платформы NEO пройдут 24 и 25 августа, с 12 до 14 часов, будем рады видеть вас!
Список тем:
- Станислав Богатырев: Экосистема платформы NEO. Что делаем, и как им пользоваться;
- Сергей Черников, евангелист TON Labs: TON: Сегодня – Завтра;
- Владимир Кузнецов: Губер Биткоин или что-то свое? Что выбрать для оплаты в своем проекте;
- Евгений Павлов (Bitfury): Практика внедрения приватного блокчейна на примере российского опыта Bitfury.
Embedded & DIY & IoT
Без паяльника и программирования контроллеров не обходятся никакие технологии, встречайте большую встречу разработчиков встраиваемых систем, любителей DIY и старинной техники:
- Кирилл Тихонов: BoF session — Ембедед отрасль в РФ и за рубежом;
- Антон Фельдман: Назад к корням: daemontools, runit и svlogd;
- Бесараб Сергей: Китайский мини-роутер как альтернатива ESP8266. Опыт доработки для использования в приложениях Интернета вещей;
- Андрей Строков: GnuRadio на примерах;
- Влад Зайцев: RFID имплантация: метка дьявола, игрушка для гиков или будущее;
- Алексей Николаев (23vek.ru): Роботы против людей. Законодательство, тестирование, разработка алгоритмов и сценариев защиты от роботов;
- Артем Кашканов: Тройной Brainfuck или что такое безумие — как собрать релейный компьютер BrainfuckPC, начать собирать ламповый компьютер, проектировать компьютер на эффекте прилипания струи и окончательно не сойти с ума;
- Константин (sintech): Синтезатор речи для ПЭВМ Агат на микросхеме КР1803ВЖ1;
- Денис (dk_spb): Универсальные читалки старых гибких и жестких дисков;
- Петр Соболев (frog): «История и архитектура первой игровой приставки с микропроцессором — Fairchild Channel F, 1976 года»;
- Валерий Калашников: ML и DLT для обнаружения аномалий на IoT устройствах.
Сетевое и системное администрирование
Сообщества сетевых инженеров и администраторов linkmeup и ru_sysadmins, при поддержке каналов #Зателеком и Эшер II поговорит о насущных проблемах и вариантах решения:
- Антон Клочков, linkmeup: Опыт Импортозамещения;
- eucariot linkmeup: Комплекс автоматизатора;
- Михаил Климарев #Зателеком: Говернмент шатдаун в мире и России;
- Леонид Евдокимов: Проруха на СОРМ. Лесные были и небылицы;
- Антон Литвинов aka Dr_Wut(linkmeup): Кровавый энтерпрайз и софтверная компания, подходы, различия, боль и т.д.;
- Денис Альмухаметов: IPAM как инструмент сетевого инженера. Netbox API + Python = заполнение, обновление и изъятие. Первый шаг к сетевой автоматизации.
Расписание программы и бесплатные билеты на фестиваль можно найти на https://c-c.ru/.
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