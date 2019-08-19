24-25 августа, в последние выходные лета, в Санкт-Петербурге традиционно пройдет компьютерный фестиваль Chaos Constructions 2019. Представляем твоему вниманию программу фестиваля.

INFO Дата: 24-25 августа 2019 года. Место: Конгресс-центр «Park Inn Пулковская», Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1. Расписание: с программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Билеты: зарегистрироваться бесплатно или приобрести билеты можно здесь.

Сейчас на фестиваль можно подать работы на конкурсы по программированию графики, музыки и анимации для разных платформ: https://c-c.ru/compos, посмотреть работы на фестивале, проголосовать за лучшие и поучаствовать в церемонии награждения.

Также не забывайте принять участие в хакатоне от Яндекса, где нужно придумать игровые навыки для голосового помощника Алисы — участвовать можно как командой, так и индивидуально. Организаторы выберут из предложенных навыков 7 лучших и пригласят их авторов на хакатон. Заявки принимаются до 22 августа 12.00!

Чтобы принять участие в хакатоне, нужно заранее разработать для Алисы игровой навык и подать заявку. Можно написать викторину, квест, симулятор, игру для детей и не только, карточную, интеллектуальную, многопользовательскую или любую другую игру. Ее нужно опубликовать в Каталоге навыков Алисы, либо, если навык приватный, прислать ссылку на его страницу в личном кабинете разработчика.

Кроме того, в этом году к выставочной зоне фестиваля присоединятся ребята из Открытой Лаборатории Идей Методик и Практик (ОЛИМП). Энтузиасты в сферах от приборостроения, программирования и оптики до дизайна и педагогики продемонстрируют свои разработки. Выставка ретро-компьютеров, а также ретро-телестудия из девяностых, погрузят вас в технические новинки из 90-х. А главное — послушать доклады, их на конференции в рамках фестиваля будет представлено более 60! Программа конференции насыщенная, полный список с расписанием можно найти на официальном сайте мероприятия: https://c-c.ru/prog

HackZone

HackZone — традиционный уютный уголок для докладов по безопасности, софтовой и хардварной. Александр Чемерис, специалист по беспроводной связи, расскажет про передачу радиосигнала без использования антенн, с помощью технологий software-defined radio. А изюминкой станет беседа об истории хакерства в постсоветском пространстве при участии журнала «Хакер». Вот темы, с которыми планируют выступить докладчики:

Nipnull: LockPick: Открываем замки;

LockPick: Открываем замки; Alexander Chemeris , CTO/Founder Fairwaves , Inc: Как SDR меняет мир. DARPA SC2, OpenRAN, XTRX, GPS spoofing и многое другое;

, CTO/Founder , Inc: Как SDR меняет мир. DARPA SC2, OpenRAN, XTRX, GPS spoofing и многое другое; Ксения Ермошина : Transcyberian — опыт организации нового формата криптопати. Как совместить крипту, экспериментальную электронику, странные напитки и медиаискусство?

: Transcyberian — опыт организации нового формата криптопати. Как совместить крипту, экспериментальную электронику, странные напитки и медиаискусство? Олег Купреев (HWS.su) : Holly grail of iPhone JTAG;

: Holly grail of iPhone JTAG; Олег Купреев (HWS.su) : Особенности эксплуатации уязвимостей на микроархитектуре XScale;

: Особенности эксплуатации уязвимостей на микроархитектуре XScale; Олег Купреев (HWS.su) : Wi-Fi хакинг на Windows/Linux/OS X;

: Wi-Fi хакинг на Windows/Linux/OS X; Владимир Азаров: Концепция ИБ. Тенденции и направления векторов атак в наше время;

Концепция ИБ. Тенденции и направления векторов атак в наше время; Дмитрий (soxoj) : Боевой OSINT: когда открытых источников не хватает. Хитрые способы получения непубличной информации и увлекательные истории расследования киберпреступлений;

: Боевой OSINT: когда открытых источников не хватает. Хитрые способы получения непубличной информации и увлекательные истории расследования киберпреступлений; Egor Litvinov : Беспроводные технологии Wi-Fi: теория Wi-Fi, из каких фреймов состоит, для чего нужны; возможные атаки на Wi-Fi/802.11; как «ломать/снифать» 802.11 с помощью esp32;

: Беспроводные технологии Wi-Fi: теория Wi-Fi, из каких фреймов состоит, для чего нужны; возможные атаки на Wi-Fi/802.11; как «ломать/снифать» 802.11 с помощью esp32; Egor Litvinov: Беспроводные технологии Zigbee: теория Zigbee; возможные атаки; какие бюджетные железки позволяют поиграться с Zigbee;

Беспроводные технологии Zigbee: теория Zigbee; возможные атаки; какие бюджетные железки позволяют поиграться с Zigbee; Борис Меркулов: Cloud & Secutiry Engineer, Linxdatacenter : «Основные проблемы обеспечения ИБ: Типовые ошибки; Мультивендорность; Облачные сервисы»;

Cloud & Secutiry Engineer, : «Основные проблемы обеспечения ИБ: Типовые ошибки; Мультивендорность; Облачные сервисы»; Дмитрий Молдаванов: Взлом интернет: светлая и темная стороны Deep Packet Inspection;

Взлом интернет: светлая и темная стороны Deep Packet Inspection; Александр Романов (dsec.ru): Погружаемся в AD. Разбор механизмов и утилит для повышения привилегий в Microsoft AD.

LockPick от московского сообщества DC7495: Тренируем механическое мышление, развлекаясь взломом замочков. Вас ждет введение в основные принципы и, конечно же, занимательная практика! Все квесты подготовлены профессионалами.

GameDev

Организаторы GameDev зоны на фестивале Chaos Constructions: Индикатор — некоммерческая программа обучения и поддержки инди-разработчиков, НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики, Москва.

GameDev зона — это два дня лекций от профессионалов индустрии, круглый стол «Необразованный геймдев» — про образование в сфере игровой индустрии с преподавателями и учениками. Новинки в игровых механиках и технологиях, показ игр от инди-разработчиков. Конкурс игровых навыков Яндекс Алисы.

Доклады для вас готовят:

Сергей Гимельрейх: Как механики рассказывают истории;

Как механики рассказывают истории; Ольга Максименкова: Геймификация образования: фан, мотивация и преодоление себя;

Геймификация образования: фан, мотивация и преодоление себя; Макаров Григорий: Шейдеры для всех;

Шейдеры для всех; Алексей Незнанов : Искусственный интеллект и человек-творец — противостояние или синергия? Мифы и прорывы;

: Искусственный интеллект и человек-творец — противостояние или синергия? Мифы и прорывы; Семенова Дарья: Голоса в играх. Работа с актером;

Голоса в играх. Работа с актером; Витте Михаил: Музыка: как это работает (вводная);

Музыка: как это работает (вводная); Шабордин Кирилл: Браузер как игровая платформа, романтика и еще больше ада

Браузер как игровая платформа, романтика и еще больше ада Алексей Незнанов: Игровые «ачивки» 2019. Поддельные елочные игрушки и герои социалистического труда: преодоление и вознаграждение на службе иммерсивности и аддиктивности.

We ❤️ Metrics

Большой мониторинговый митап, от создателей Big Monitoring Meetup при участии Церкви Метрик, пройдет в субботний день фестиваля.

Константин Михайлов(Saymon) : Мониторинг в ЦОД;

: Мониторинг в ЦОД; Глеб Яльчик (Gaijin) : Мониторинг на больших БД: проблемы и особенности;

: Мониторинг на больших БД: проблемы и особенности; Вячеслав Ольховченко : Метрики живущие в Clickhouse;

: Метрики живущие в Clickhouse; Константин Рядов : Your Prometheus exporter: from metrics creation to Grafana visualization;

: Your Prometheus exporter: from metrics creation to Grafana visualization; Александр Чистяков: Автоматизированная генерация дэшбордов в Grafana подручными средствами: библиотека Grafonnet и другие;

Автоматизированная генерация дэшбордов в Grafana подручными средствами: библиотека Grafonnet и другие; Мартынов Сергей: The Four Golden Signals and Prometheus. О мониторинге много говорят, но мало делают. По версии Google The Four Golden Signals хватит для комплексной оценки какого-либо сервиса. И я с помощью Prometheus покажу, как правильно внедрить и оценить эти сигналы.

DevOps

IT-сообщества Петербурга представляют основу конференции. В этом году поговорим о многом: инфраструктура, анализ кода, безопасность, данные.

Доклады для вас подготовили: старейшее IT-сообщество Петербурга SPbLUG, сообщество DevOps40.ru, SPb Reliability Meetup, Atlassian User Group SPb и другие.

Александр Калошин , CEO Backend: История создания инфраструктурного стартапа Last.Backend: боль, боль, боль и еще раз боль;

, CEO История создания инфраструктурного стартапа Last.Backend: боль, боль, боль и еще раз боль; Дмитрий Игнатьев : Велосипед (Common Lisp + .Net Core);

: Велосипед (Common Lisp + .Net Core); Александр Калошин , CEO Backend : Кишки современного контейнерного облака: сети, волумы и шедулинг, логи и мониторинг;

, CEO : Кишки современного контейнерного облака: сети, волумы и шедулинг, логи и мониторинг; Сергей Слепков : Безопасность облаков не будет выглядеть как прежде;

: Безопасность облаков не будет выглядеть как прежде; Владимир Азаров : Способы обработки данных с использованием нейросетей;

: Способы обработки данных с использованием нейросетей; Дмитрий Донов : Юридические аспекты защиты своего кода;

: Юридические аспекты защиты своего кода; Ирина Радченко : Экспедиция за данными: обучение работе с данными, о вузах и о реальном мире;

: Экспедиция за данными: обучение работе с данными, о вузах и о реальном мире; Даниил Подольский : Разработка ПО: проблема экзистенциального одиночества как проблема продуктивности;

: Разработка ПО: проблема экзистенциального одиночества как проблема продуктивности; Алексей Смирнов и Константин Тяпочкин : Обзор методов и задач области автоматизированной обработки исходных кодов (NLP on source code). От выявления профилей и мнений разработчиков до выявления рисков;

: Обзор методов и задач области автоматизированной обработки исходных кодов (NLP on source code). От выявления профилей и мнений разработчиков до выявления рисков; Алексей Степаненко: Terraform - работаем с облачной инфраструктурой;

Terraform - работаем с облачной инфраструктурой; Александр Чистяков: Жизненный цикл микросервисного приложения в Kubernetes: деплоймент и все, что после;

Жизненный цикл микросервисного приложения в Kubernetes: деплоймент и все, что после; Антон Воршевский: Блюющая лямбда и трансцендентные котики: функциональная парадигма как путь к просветлению в иллюзорном мире;

Блюющая лямбда и трансцендентные котики: функциональная парадигма как путь к просветлению в иллюзорном мире; Цымжитов Гончик: Чертовы обработчики писем для Jira.

Найти большинство докладчиков, пообщаться и задать вопросы можно в чате: https://t.me/ru_devops.

DevRel

Разбавят технические доклады сами разработчики, а также мотивационные спикеры и профессиональные психологи, повышающие эмпатию и мотивацию. Можно будет сыграть в игру Эмпатиум, и вот доклады:

Анастасия Суханова: Сила EI. Профилактика выгорания;

Сила EI. Профилактика выгорания; Екатерина Балунова: Методы и инструменты эмоционального интеллекта для выстраивания эффективных коммуникаций;

Методы и инструменты эмоционального интеллекта для выстраивания эффективных коммуникаций; Михаил Дроздов: Выживание в эпоху тотального смысла;

Выживание в эпоху тотального смысла; Марина Артемьева: Эмоциональное взаимодействие и успешность;

Эмоциональное взаимодействие и успешность; Елизавета Ловягина: Геймифицированные методы нематериальной мотивации;

Геймифицированные методы нематериальной мотивации; Елизавета Эренберг: Нетворкинг. Кому-зачем Доклад о том, что это такое, чем это полезно, как это применять и покажу-расскажу простые инструменты нетворкинга;

Нетворкинг. Кому-зачем Доклад о том, что это такое, чем это полезно, как это применять и покажу-расскажу простые инструменты нетворкинга; Владимир Азаров: Личная эффективность. Использование своего мозга для достижения лучших результатов.

Blockchain Meetup

Blockchain Meetup порадует необычными участниками. У вас будет возможность познакомиться с евангелистом TON Labs, узнать, как использовать биткоины в губернаторских выборах, познакомиться с блокчейн-платформой NEO, пройти мастер-класс, на котором вам расскажут, как использовать смарт-контакты. При участии и поддержке SPb BlockChain Community.

Мастер-классы платформы NEO пройдут 24 и 25 августа, с 12 до 14 часов, будем рады видеть вас!

Список тем:

Станислав Богатырев : Экосистема платформы NEO. Что делаем, и как им пользоваться;

: Экосистема платформы NEO. Что делаем, и как им пользоваться; Сергей Черников, евангелист TON Labs : TON: Сегодня – Завтра;

: TON: Сегодня – Завтра; Владимир Кузнецов: Губер Биткоин или что-то свое? Что выбрать для оплаты в своем проекте;

Губер Биткоин или что-то свое? Что выбрать для оплаты в своем проекте; Евгений Павлов (Bitfury): Практика внедрения приватного блокчейна на примере российского опыта Bitfury.

Embedded & DIY & IoT

Без паяльника и программирования контроллеров не обходятся никакие технологии, встречайте большую встречу разработчиков встраиваемых систем, любителей DIY и старинной техники:

Кирилл Тихонов : BoF session — Ембедед отрасль в РФ и за рубежом;

: BoF session — Ембедед отрасль в РФ и за рубежом; Антон Фельдман : Назад к корням: daemontools, runit и svlogd;

: Назад к корням: daemontools, runit и svlogd; Бесараб Сергей : Китайский мини-роутер как альтернатива ESP8266. Опыт доработки для использования в приложениях Интернета вещей;

: Китайский мини-роутер как альтернатива ESP8266. Опыт доработки для использования в приложениях Интернета вещей; Андрей Строков : GnuRadio на примерах;

: GnuRadio на примерах; Влад Зайцев : RFID имплантация: метка дьявола, игрушка для гиков или будущее;

: RFID имплантация: метка дьявола, игрушка для гиков или будущее; Алексей Николаев (23vek.ru): Роботы против людей. Законодательство, тестирование, разработка алгоритмов и сценариев защиты от роботов;

(23vek.ru): Роботы против людей. Законодательство, тестирование, разработка алгоритмов и сценариев защиты от роботов; Артем Кашканов : Тройной Brainfuck или что такое безумие — как собрать релейный компьютер BrainfuckPC, начать собирать ламповый компьютер, проектировать компьютер на эффекте прилипания струи и окончательно не сойти с ума;

: Тройной Brainfuck или что такое безумие — как собрать релейный компьютер BrainfuckPC, начать собирать ламповый компьютер, проектировать компьютер на эффекте прилипания струи и окончательно не сойти с ума; Константин (sintech) : Синтезатор речи для ПЭВМ Агат на микросхеме КР1803ВЖ1;

: Синтезатор речи для ПЭВМ Агат на микросхеме КР1803ВЖ1; Денис (dk_spb) : Универсальные читалки старых гибких и жестких дисков;

: Универсальные читалки старых гибких и жестких дисков; Петр Соболев (frog) : «История и архитектура первой игровой приставки с микропроцессором — Fairchild Channel F, 1976 года»;

: «История и архитектура первой игровой приставки с микропроцессором — Fairchild Channel F, 1976 года»; Валерий Калашников: ML и DLT для обнаружения аномалий на IoT устройствах.

Сетевое и системное администрирование

Сообщества сетевых инженеров и администраторов linkmeup и ru_sysadmins, при поддержке каналов #Зателеком и Эшер II поговорит о насущных проблемах и вариантах решения:

Антон Клочков, linkmeup: Опыт Импортозамещения;

Опыт Импортозамещения; eucariot linkmeup: Комплекс автоматизатора;

Комплекс автоматизатора; Михаил Климарев #Зателеком: Говернмент шатдаун в мире и России;

Говернмент шатдаун в мире и России; Леонид Евдокимов : Проруха на СОРМ. Лесные были и небылицы;

: Проруха на СОРМ. Лесные были и небылицы; Антон Литвинов aka Dr_Wut(linkmeup): Кровавый энтерпрайз и софтверная компания, подходы, различия, боль и т.д.;

Кровавый энтерпрайз и софтверная компания, подходы, различия, боль и т.д.; Денис Альмухаметов: IPAM как инструмент сетевого инженера. Netbox API + Python = заполнение, обновление и изъятие. Первый шаг к сетевой автоматизации.

Расписание программы и бесплатные билеты на фестиваль можно найти на https://c-c.ru/.

Поддержать Chaos Constructions можно лайками и репостами в социальных сетях, подпиской на YouTube канал, а также покупкой билетов с наклейками.