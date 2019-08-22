На этой неделе разработчики Microsoft представили первую бета-версию своего обновленного браузера Edge на основе Chromium. Напомню, что превью-версия браузера появилась еще в апреле текущего года.

Фактически одновременно с запуском беты представители компании также анонсировали старт bug bounty программы Edge Insider Bounty Program. ИБ-специалистам предлагают поискать в обновленном браузере компании уязвимости (в Beta и Dev ветках, Canary в расчет не принимается), вознаграждение за которые может составить от 1000 до 30 000 долларов США.

Уязвимости должны проявляться в последней на момент подачи отчета версии Microsoft Edge, работающей в связке полностью обновленной Windows (включая Windows 10, Windows 7 SP1 или Windows 8.1) или macOS. Также подчеркивается, что баги не должны воспроизводиться в Google Chrome, то есть должны быть «эксклюзивными» для Edge и программа Microsoft должна стать дополнением для bug bounty программы Chrome.

Интересно, что новая программа сочетается с Microsoft Edge (EdgeHTML) в Windows Insider Preview, так что некоторые проблемы, затрагивающие старый движок EdgeHTML, тоже могут приниматься в расчет и способны принести экспертам до 15 000 долларов.