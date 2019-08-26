Исследователи «Лаборатории Касперского» рассказали, что по данным опроса, проведенного по заказу компании, примерно треть россиян признались, что они или их близкие теряли деньги в результате телефонного мошенничества, причем почти каждый десятый (9%) говорил, что речь идет о значительной сумме. Однако только 4% респондентов отметили, что обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников.

Обычно мошенничество происходит по следующей схеме: аферисты звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают у жертвы пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег.

Многие абоненты стремятся оградить себя от подобного «общения». Так, 17% отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные средства телефона, например черные списки. Тем не менее каждый пятый опрошенный россиянин (21%) не применяет вообще никаких решений. Половина же респондентов (51%) просто не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер.

«По нашим данным, если абоненту звонят и сообщают, что с его карты проведена подозрительная трансакция, то с вероятностью более 90% это мошенники. Однако остается возможность того, что это на самом деле звонят из банка, поэтому не стоит сразу без разбирательства сбрасывать такой звонок. Чтобы обезопасить себя, рекомендуем воспользоваться специальными решениями, которые в том числе помогают защититься от определенных форм мошенничества», — отмечает Дмитрий Волгин, старший системный аналитик «Лаборатории Касперского».