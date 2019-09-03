Разработчики Mozilla сообщили, что им наконец удалось устранить проблему, из-за которой батареи macOS-устройств во время работы с браузером разряжались чересчур быстро.

Повышенное энергопотребление при работе с Firefox стало проблемой для инженеров Mozilla два года назад, после релиза Firefox Quantum — обновленной, ориентированной на производительность версии браузера Firefox. Хотя браузер действительно стал быстрее, пользователи Macbook’ов остались недовольны, так как обновленный Firefox стремительно разряжал батареи их устройств. Многочисленные сообщения об этой проблеме можно обнаружить на Reddit (1 , 2 , 3 , 4 , 5), в блогах, на страницах HackerNews и так далее.

Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сули устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза. Согласно Bugzilla, разработчикам удалось добиться столь значительных результатов, переключив операции рендеринга страниц на движок Core Animation.

Ожидается, что до широкого пользователя обновление дойдет с релизом стабильной версии Firefox в конце октября 2019 года (Firefox 70).