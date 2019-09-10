В августе 2019 года стало известно, что муниципальные власти 22 городов в Техасе стали жертвами скоординированной атаки вымогателей. Хотя подробностей о случившемся до сих пор крайне мало, сообщается, что произошедшее было делом рук одного преступника (или преступной группы). По данным СМИ, техасские власти пострадали от вымогателя Sodinokibi (REvil).

Мэр одного из пострадавших городов, Кина, Гэри Хайнрих (Gary Heinrich) рассказал прессе, что вымогатели требовали у своих жертв 2,5 миллиона долларов в обмен на ключи для расшифровки файлов. Также, по его данным, атака осуществлялась через поставщика управляемых услуг (Managed services providers, MSP), чьими услугами город пользовался для технической поддержки. Мэр Кина не назвал имени этой сторонней компании, но заметил, что она предоставляла услуги ИТ-поддержки и многим другим пострадавшим муниципалитетам.

Согласно последним данным Департамента информационных ресурсов (DIR), более половины пострадавших организаций уже возобновили работу в обычном режиме. Так, техасский DIR направил экспертов из более чем десяти госучреждений и партнеров из частного сектора, чтобы помочь городам-жертвам восстановиться.

В некоторых случаях восстановление осуществлялось из резервных копий, а в других случаях было произведено с нуля. Как бы то ни было, в итоге пострадавшим муниципалитетам удалось полностью избежать выплаты выкупа.

Судя по всему, тем самым чиновники сумели избежали и очередной PR-катастрофы. Дело в том, что в последнее время налогоплательщики обращают все больше внимания на города, которые не способны защитить свои ИТ-сети и в итоге выплачивают огромные выкупы хакерам. Например, так случилось с Ривьера-Бич, штат Флорида и Лейк-Сити, штат Флорида.

Согласно опросу, недавно проведенному компанией IBM среди американских налогоплательщиков, 60% респондентов не одобряют города, чьи власти используют государственные средства для оплаты выкупов в случае вымогательских атак. Вместо этого 90% респондентов заявили, что они поддерживают увеличение правительством США федерального финансирования для повышения кибербезопасности населенных пунктов.